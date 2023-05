https://sputniknews.lat/20230523/la-inseguridad-el-problema-que-puede-cambiar-el-eje-en-las-nuevas-elecciones-en-ecuador-1139743241.html

La inseguridad, el problema que puede cambiar el eje en las nuevas elecciones en Ecuador

Mientras varios partidos se mantienen en incertidumbre, el empresario y experto en seguridad, Jan Topic, sorprendió con una candidatura independiente a los... 23.05.2023, Sputnik Mundo

La creciente preocupaci√≥n de los ecuatorianos por la inseguridad y la aparici√≥n de un sorpresivo candidato podr√≠an cambiar dr√°sticamente el escenario electoral de cara a las elecciones que el pa√≠s deber√° afrontar tras la muerte cruzada y que, seg√ļn estimaciones del Consejo Nacional Electoral, se dar√°n el 20 de agosto.Mientras las principales fuerzas pol√≠ticas del pa√≠s a√ļn debaten internamente sus posibles candidaturas, un empresario llamado Jan Topic sorprendi√≥ al lanzarse como precandidato a los comicios y comenzar a sumar apoyos.En di√°logo con Sputnik, el polit√≥logo ecuatoriano Pablo Medina advirti√≥ que la "crisis de seguridad" que atraviesa Ecuador "podr√≠a romper el eje corre√≠smo-anticorre√≠smo" que estructur√≥ al sistema pol√≠tico ecuatoriano desde la asunci√≥n de Rafael Correa (2007-2017) como presidente.Para Medina, un s√≠ntoma de este nuevo tiempo pol√≠tico es el surgimiento como candidato de Topic, que a trav√©s de un video se present√≥ ante los ecuatorianos como un "soldado" con experiencia "en Ucrania, Siria y √Āfrica", as√≠ como economista, experto en seguridad internacional y "empresario fundador de la empresa de seguridad m√°s grande y tecnol√≥gica de Ecuador".En su lanzamiento, Topic asegur√≥ que su candidatura se lanza "sin afiliaci√≥n partidista", aunque abierta a que otros sectores pol√≠ticos lo apoyen.Medina reconoci√≥ que de Topic "no se sabe mucho en Ecuador", a pesar de que relevancia como empresario ya era conocida desde los gobiernos de Correa. El analista record√≥ que el nombre de Topic hab√≠a sonado como posible ministro de Seguridad en sustituci√≥n de Diego Ord√≥√Īez.M√°s all√° de su falta de experiencia en el campo pol√≠tico, Medina consider√≥ que Topic "es un potencial candidato que podr√≠a tener serias posibilidades de pasar a segunda vuelta" en estas elecciones, respaldado en que la seguridad es la principal preocupaci√≥n de los votantes.El polit√≥logo remarc√≥ que "muchos partidos lo est√°n viendo as√≠", lo que explicar√≠a por qu√© el Partido Social Cristiano (PSC), una de las fuerzas pol√≠ticas m√°s relevantes de Ecuador, decidi√≥ apoyar la candidatura de Topic el mismo d√≠a de su lanzamiento.Para Medina, es posible que esta candidatura logre aglutinar tras de s√≠ a varios otros sectores de derecha, especialmente al ver que el partido CREO, fundado por el presidente Guillermo Lasso, puede sumirse en un "descalabro". Al respecto, el analista se√Īal√≥ que si Lasso no se postula como nuevo candidato a presidente, algo previsible dada su "baj√≠sima popularidad", el sector no tiene otras figuras con peso en la opini√≥n p√ļblica para tener chances reales de ganar la pugna electoral.El corre√≠smo en busca de candidatoDel otro lado, una de las principales interrogantes es cu√°l ser√° el desempe√Īo del corre√≠smo, concentrado en el partido Revoluci√≥n Ciudadana y que viene de obtener valiosos resultados en las elecciones seccionales de febrero de 2023, cuando el movimiento liderado por Rafael Correa se qued√≥ con las alcald√≠as de las dos principales ciudades del pa√≠s, Quito y Guayaquil.Medina advirti√≥ que esas elecciones fueron positivas para el corre√≠smo no tanto por la cantidad de votos, sino porque el movimiento logr√≥ adaptar sus campa√Īas para ser efectivo a nivel local, algo que le hab√≠a costado en los tiempos en que Correa era candidato y manten√≠a un liderazgo "m√°s centralista". "El corre√≠smo aprendi√≥ a hacer pol√≠tica local", remarc√≥ el polit√≥logo.Sin embargo, el propio √©xito de febrero puede haber complicado las posibilidades de Revoluci√≥n Ciudadana para definir un candidato con chances reales de ganar. "El corre√≠smo ha destinado sus mejores cuadros a las elecciones seccionales", sostuvo Medina, especulando con que una de las posibilidades ser√≠a pedirle a alguno de sus alcaldes en Quito o Guayaquil, Pavel Mu√Īoz o Aquiles √Ālvarez, que renuncie a su gesti√≥n municipal en pos de una aventura presidencial.El partido pol√≠tico ind√≠gena Pachakutik es otro de los que aspirar√° a ganar el Gobierno en las nuevas elecciones, aunque ya sin su candidato de 2021, Yaku P√©rez, que se alej√≥ del movimiento con la intenci√≥n de construir otro movimiento pol√≠tico. Medina enfatiz√≥ que P√©rez hab√≠a logrado "trascender al movimiento ind√≠gena, consiguiendo votos de otros sectores con una plataforma similar a la de un partido verde".Acuciado por diferencias internas que estallaron durante el juicio pol√≠tico a Lasso, Pachakutik tampoco defini√≥ inmediatamente una candidatura, aunque el nombre de Le√≥nidas Iza, presidente de la CONAIE (Confederaci√≥n de Nacionalidades Ind√≠genas del Ecuador) aparece como una posibilidad.Medina se√Īal√≥ que una de las particularidades de esta campa√Īa electoral es el hecho de que, quien resulte electo, gobernar√° poco m√°s de un a√Īo, ya que el pa√≠s deber√° convocar nuevamente a elecciones ordinarias en los primeros meses de 2025. Por eso, el polit√≥logo consider√≥ que la mayor√≠a de los candidatos que se presenten "est√°n pensando m√°s en un gobierno de cinco a√Īos, pensando en reelegirse en 2025".Aun as√≠, el analista indic√≥ que una porci√≥n del electorado ver√≠a con buenos ojos un candidato sin pretensiones electorales para 2025 que pueda implementar un "gobierno de transici√≥n" que permita superar los problemas de gobernabilidad que tuvo el per√≠odo de Lasso.

