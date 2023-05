https://sputniknews.lat/20230523/la-ministra-francesa-de-exteriores-viajara-a-italia-en-medio-de-la-tension-entre-paris-y-roma-1139763539.html

La ministra francesa de Exteriores viajará a Italia en medio de la tensión entre París y Roma

La ministra francesa de Exteriores viajará a Italia en medio de la tensión entre París y Roma

PARÍS (Sputnik) — La titular de Exteriores de Francia, Catherine Colonna, viajará el 25 de mayo a Roma, después de que el canciller de Italia, Antonio Tajani... 23.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-23T12:14+0000

2023-05-23T12:14+0000

2023-05-23T12:14+0000

internacional

italia

francia

giorgia meloni

antonio tajani

política

relaciones internacionales

unión europea

🌍 europa

migración

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/07/04/1127727217_0:120:3071:1848_1920x0_80_0_0_eb7a19de4848cbaea5f3b895f97ffa08.jpg

"Pasado mañana [el 25 de mayo] iré a Italia, cumpliendo la invitación de mi homólogo italiano", informó Colonna al canal de televisión France 2. Según la cancillera, no hay ninguna crisis en las relaciones entre Francia e Italia. "Sí, hubo un momento de falta de claridad y perplejidad, relacionado con unas declaraciones que se permitieron. Pero poco después pudimos aclarar la situación", aseveró. Francia e Italia tienen intereses comunes en la prevención de la afluencia de los inmigrantes, por lo cual es necesario exigir que los países recrudezcan el control en sus fronteras, expresó Colonna y agregó que se debe establecer una más estrecha cooperación entre los países de la Unión Europea en la lucha contra la inmigración indocumentada. Preguntada sobre la probabilidad de que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, visite París, Colonna señaló que las partes están "coordinando las fechas". El 4 de mayo, el ministro del Interior de Francia, Gerald Darmanin, declaró que la primera ministra de Italia "es incapaz de solucionar el problema de los inmigrantes indocumentados". El viceprimer ministro y canciller de Italia, Antonio Tajani, en respuesta suspendió su viaje a Francia y la reunión con Catherine Colonna. En una entrevista con el periódico Corriere della Sera Tajani comentó que Darmanin insultó no solo al Gobierno de Meloni sino a todos los italianos, y exigió excusas. Meloni, a su vez, señaló que las críticas de Darmanin son un problema interno de Francia y se usan "para ajustar unas cuentas internas". "Eso no parece ser ideal ni desde el punto de vista político ni desde el de las reglas de urbanidad", subrayó.

https://sputniknews.lat/20230505/la-ce-llama-a-francia-e-italia-a-cooperar-para-resolver-la-crisis-migratoria-1139086209.html

italia

francia

unión europea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

italia, francia, giorgia meloni, antonio tajani, política, relaciones internacionales, unión europea, 🌍 europa, migración