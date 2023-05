https://sputniknews.lat/20230523/lula-da-silva-no-cede-ante-las-presiones-de-la-otan-1139788234.html

Lula da Silva no cede ante las presiones de la OTAN

El presidente de Brasil, Lula Da Silva, participó de la cumbre del G7 en Hiroshima pero decidió no alinearse con la postura de la OTAN en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

La política internacional de Brasil dio un giro a partir del regreso de Lula da Silva, por la adopción de una posición más autónoma en relación a los intereses de occidente, al acercarse a China y Rusia y cuestionar el patrón dólar.La semana pasada, el presidente brasileño participó de la cumbre del G7, que se celebró en Hiroshima, Japón y contó con la presencia del mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, con quien no se reunió.Eleonora Gosman, periodista argentina en Brasil, sostuvo en Cara o Ceca que "Lula entró y se enteró que estaba Volodímir Zelensky, que no había sido oficialmente invitado, se creó una situación de imposición. El G7 que fue llamado para cuestiones ambientales y discutir temas de países en desarrollo, de golpe aparece el señor Zelensky"."Zelensky dice que pidió reunirse con Lula y que le ofrecieron tres horarios, pero no pudo ir en ninguno. Por eso dijo Lula que él es mayor de edad y sabe lo que hace", agregó.El ministro de Economía argentino viajará a China para asistir a la cumbre del directorio del banco BRICS, que se llevará a cabo en Shangai el 30 y 31 de mayo. Sobre eso, la periodista en Brasil indicó que “se viene una ampliación de los BRICS” y que Lula tiene intenciones de colaborar con el país. “Le pidió a [Fernando] Haddad [ministro de Hacienda] que vaya para ver qué se puede hacer para ayudar a Argentina económicamente”.¿Quién será el candidato a presidente del Frente de Todos en Argentina?En Argentina se está definiendo el menú electoral de agosto y en el Frente de Todos hay más incertidumbre que certezas. Alberto Fernandez y Cristina Kirchner anunciaron que no participarán, mientras el ministro del Interior “Wado” de Pedro se asoma como el elegido de la vicepresidenta. También el ministro de Economía, Sergio Massa, podría encabezar la boleta, por más que no pueda mostrar grandes resultados desde su cartera.Cristina Kirchner hablará este 25 de mayo en Plaza de Mayo, en un acto que genera expectativa por si, desde la tarima, da señales acerca de cuáles serán los próximos pasos de su movimiento político.Pablo Romá, analista político y director de la consultora Circuitos, dijo en Cara o Ceca que “no sería bueno para el Frente de Todos ir a internas porque plasmaría el nivel de distorsión que hay en la base electoral con la que luego no se podría continuar desde la unidad”.En referencia al pedido de Cristina de que sea el turno de los “hijos de la generación diezmada", señaló que “Wado de Pedro es una referencia clara, pero [Sergio] Massa también entra en ese grupo. La frase tiene más que ver con los cambios generacionales que planteaba Perón”.“Wado de Pedro representa al kirchnerismo más desde lo ideológico, pero no desde lo político y Massa al revés. Ese es un problema que está planteado y después habrá que ver lo que pesa más en esta situación de la Argentina”, opinó.

