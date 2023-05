https://sputniknews.lat/20230523/lula-un-liderazgo-que-se-fortalece-ante-un-g7-en-decadencia-1139740356.html

Lula, un liderazgo que se fortalece ante un G7 en decadencia

La participación de Lula en la cumbre del G7 en Japón vuelve a fortalecer a Brasil ante un grupo de potencias que se ha vuelto "más cerrado, selecto y...

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue uno de los participantes invitados en la Cumbre de Líderes del G7 desarrollada en la ciudad japonesa de Hiroshima, junto con Australia, Corea del Sur, Vietnam, India, Indonesia, Comoras e Islas Cook, en representación de las economías en desarrollo.Brasil se convirtió así en el único país latinoamericano invitado a la cumbre. El país, que sucedió la participación de Argentina—protagonista en 2022 en la edición que se desarrolló en Alemania—, regresó al foro en un nuevo contexto. En diálogo con Sputnik, el politólogo brasileño Emir Sader aseguró que el retorno de Brasil al G7 es "una situación muy especial" porque el país latinoamericano no había sido invitado desde que Lula da Silva dejó de ser presidente.El experto manifestó que los miembros del G7—conformado por Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Italia, Japón y Reino Unido y con representación de la Unión Europea— "de alguna manera se han vuelto un grupo de países más cerrados entre sí". En contrapartida, consideró que otro grupo de países, entre los que mencionó a Rusia, China y Brasil, "se han fortalecido".Sader advirtió que, desde la última intervención de Brasil en el foro, "hubo un cambio" porque "en aquel momento EEUU era todavía la única potencia hegemónica en el mundo". En la actualidad, sin embargo, los BRICS —Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica— cobran mayor protagonismo en la esfera internacional.El mandatario brasileño se encontró en Japón con "un grupo muy selecto, conservador, con posiciones ya muy establecidas", por lo que las intervenciones del líder latinoamericano podrían considerarse "críticas", en comparación con los consensos adoptados por los miembros del foro político.Consensos y desarrollo económicoEl discurso del líder del Partido de los Trabajadores (PT) giró en torno al desarrollo económico mundial, donde cuestionó el proteccionismo de los países ricos, alertó de nuevas urgencias a nivel mundial, y exigió un nuevo tratamiento de la deuda externa, con foco en lo social, por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI). En este sentido, el mandatario se refirió principalmente al endeudamiento que atraviesa Argentina.Sader explicó que Lula apuesta a que el FMI flexibilice los pagos de las deudas, particularmente con Argentina. El mandatario brasileño ya había adelantado que su Gobierno conversaría con el FMI "para quitarle el cuchillo del cuello a la Argentina", en el marco de la visita de su par argentino a inicios de mayo.En línea con los objetivos de su Gobierno, Lula remarcó la importancia del cuidado medio ambiental y de la transición ecológica y energética e insistió en que el combate a la desigualdad debe ser el centro de la agenda internacional.Asimismo, el dirigente llamó a la unidad y aseguró que "ningún país podrá enfrentar aisladamente las amenazas sistémicas de la actualidad", por lo que "la solución no está en la formación de bloques antagónicos o respuestas que contemplen sólo un número pequeño de países".Mayor unidad y representatividad internacionalEl mandatario adelantó que la transición hacia un orden multipolar, "exigirá cambios profundos en las instituciones". Además reivindicó el papel del Grupo de los Veinte (G20) —un foro intergubernamental más amplio que cuenta con la participación de China, Rusia y México, entre otros— como el "principal espacio para la concertación económica internacional" dada su mayor representatividad.En su discurso, el mandatario abogó por la paz y exigió una reforma del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que incluya a nuevos miembros permanentes.Ampliar el número de miembros permanentes del Consejo "es un planteamiento histórico de Brasil" recordó Sader, quien agregó que el pedido constituye "una reivindicación histórica que ha sido siempre postergada". En efecto, el mandatario ha insistido en este punto en sus anteriores mandatos (2003-2011), buscando que nuevos países en desarrollo sean contemplados en el Consejo.Lula como intermediarioEl experto remarcó que Lula da Silva "fue casi el único, junto con China, que se propone a intermediar una solución de paz para el conflicto en Ucrania". En ese sentido, el mandatario brasileño tenía previsto reunirse con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en Japón, pero el encuentro no se concretó.El líder brasileño ha insistido en la creación de un Club de la Paz y la intermediación de China para abogar por la paz en Ucrania. Sin embargo, recientemente aseguró que "ni Putin ni Zelenski están hablando de paz en este momento".

