Milorad Dodik en exclusiva a Sputnik: "No podemos ser parte del campo de la OTAN contra Rusia"

"No podemos ser parte del campo de la OTAN contra Rusia, ellos ya causaron un gran daño al pueblo serbio", dijo el presidente de la República Srpska, Milorad... 23.05.2023, Sputnik Mundo

"¿Cómo podemos explicarles a los padres de Milica Rakić [una niña yugoslava que murió víctima de una bomba de racimo con solo tres años durante el bombardeo de la OTAN sobre Yugoslavia] que no importa que nos hayan matado? No podemos ser parte de la OTAN. Bombardearon Serbia. Somos serbios, no podemos aceptar ser parte de esas fuerzas y ser parte de la OTAN", señaló Dodik. Hablando sobre las sanciones contra Rusia, Dodik afirmó que Bosnia y Herzegovina no tomó ninguna decisión sobre la introducción de sanciones contra Rusia gracias a la República Srpska.Además Dodik agregó: "Estados Unidos, que lucha por la libertad de los medios de comunicación, impone sanciones a los propios medios. Hay pocos programas informativos sobre Rusia en los Balcanes. Los estadounidenses y los occidentales tienen muchos medios de comunicación propios. Rusia sólo tiene Sputnik. Estados Unidos quiere cerrar todos los medios que no le gustan".

