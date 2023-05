https://sputniknews.lat/20230523/no-quieren-paz-quieren-guerra-occidente-sigue-sin-intentar-entablar-un-dialogo-con-rusia-1139766651.html

"No quieren paz, quieren guerra": Occidente sigue sin intentar entablar un diálogo con Rusia

"No quieren paz, quieren guerra": Occidente sigue sin intentar entablar un diálogo con Rusia

Los países occidentales nunca han intentado buscar unas vías para negociar con Rusia, y ahora las consecuencias de ello se manifiestan en la crisis ucraniana y... 23.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-23T14:07+0000

2023-05-23T14:07+0000

2023-05-23T14:07+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

dmitri medvédev

ucrania

otan

occidente

📰 sabotajes contra los gasoductos nord stream

eeuu

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/04/01/1123874401_0:40:3124:1797_1920x0_80_0_0_15057221bedbf256c0bf1174e4fb3c99.jpg

El alto funcionario calificó de perdidos el tiempo y esfuerzos gastados en los intentos de negociar con los homólogos occidentales, ya que ellos "resultaron no estar preparados para el diálogo".Así que, en palabras de Medvédev, "no hay nadie con quien hablar", por lo que no hay esperanza ahora en cualquier negociación.La posibilidad de un conflicto nuclearRespondiendo a la pregunta de si es realista la amenaza de un apocalipsis nuclear y si la OTAN toma en serio este escenario, el expresidente ruso destacó que la alianza no lo toma en serio, ya que, de lo contrario, "no estaría suministrando armas tan peligrosas al régimen ucraniano". "Aparentemente, piensan que un conflicto nuclear, o un apocalipsis nuclear, es imposible, porque nunca es posible. Se equivocan. En algún momento los acontecimientos pueden volverse completamente impredecibles, y la responsabilidad recaerá enteramente en la Alianza del Atlántico Norte", detalló.Nadie sabe, prosiguió, si hay un punto de no retorno, y este es el principal peligro. La OTAN sigue suministrando cada vez más armamento a Kiev, como misiles de largo alcance o aviones, considerando que todo irá bien, pero no será así, opinó el político. Rusia también lo manejará, pero "se utilizarán armas cada vez más serias".Objetivo último de EEUU en el conflicto de UcraniaLimitar y contener a Rusia es lo que intenta Washington en la crisis ucraniana, considera Medvédev, agregando que lo mismo está haciendo en relación con China. Sabotaje contra los gasoductos Nord StreamEstados Unidos debería compensar a Rusia por sabotear los gasoductos Nord Stream, y no solo por estos daños, declaró Medvédev. "Que devuelvan los fondos, o al menos que den los medios para reconstruir la ciudad de Artiómovsk [Bajmut], Mariúpol y un montón de otros lugares que fueron destruidos con su ayuda y apoyo, con su dinero" durante la operación militar, añadió. En cuanto al atentado contra el gasoducto Nord Stream, todavía se puede hablar con respecto a las pruebas de ello, "el proceso aún no ha terminado y no se ha cerrado la página". Según el alto funcionario, EEUU rechaza su implicación, "aunque sus argumentos parecen bastante frívolos".El 26 de septiembre de 2022, tres de los cuatro ramales de los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2 fueron blanco de sabotaje con cargas explosivas en el fondo del mar Báltico cerca de una isla danesa y frente a las costas suecas.El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia catalogó las explosiones de ataques terroristas y el 30 de septiembre desveló que tenía pruebas que apuntaban a la implicación de ciertos países occidentales.Una investigación periodística realizada por el prominente comunicador estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, reveló que buzos militares de EEUU colocaron las cargas explosivas bajo los gasoductos rusos en junio de 2022, durante los ejercicios Baltops de la OTAN.Citando fuentes con conocimiento directo de la planificación operativa de los ataques, Hersh acusó a los militares noruegos de activar los explosivos tres meses después, causando serios daños a los ductos que conectan a Rusia con Alemania por el fondo del mar Báltico. Hersh subrayó que el presidente estadounidense, Joe Biden, aprobó el sabotaje tras más de nueve meses de debates secretos con su equipo de seguridad nacional.

https://sputniknews.lat/20230423/peligrosa-falsificacion-como-la-alianza-antirrusa-crea-una-amenaza-atomica-1138533557.html

https://sputniknews.lat/20230412/no-fue-rusia-trump-sobre-el-sabotaje-a-los-gasoductos-nord-stream-1138026659.html

ucrania

occidente

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, dmitri medvédev, ucrania, otan, occidente, 📰 sabotajes contra los gasoductos nord stream, eeuu, política, rusia