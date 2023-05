"Nos toca frenar la deforestación": Bolivia ha perdido millones de hectáreas de bosque desde 1985

https://sputniknews.lat/20230523/nos-toca-frenar-la-deforestacion-bolivia-ha-perdido-millones-de-hectareas-de-bosque-desde-1985-1139750337.html

El análisis de miles de imágenes satelitales de los últimos 37 años dio cuenta de las importantes pérdidas de bosques y glaciares tropicales en el país, y que... 23.05.2023, Sputnik Mundo

La investigación de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), realizada con apoyo de la Red Amazónica de Información Socioambiental (RAISG), dio como resultado que Bolivia pasó de tener 63 millones de hectáreas cubiertas de árboles en 1985 a 55 millones de hectáreas en 2022. En paralelo se evidenció que el 56% de los glaciares del país se evaporaron.A través del estudio Mirando el pasado para trazar el futuro de los bosques en Bolivia, la fundación se dirige a "conocer cuáles son los cambios, dónde están las áreas más sensibles que sufren estos cambios, porque nuestro enfoque está en la conservación de la biodiversidad", explicó a Sputnik Marlene Quintanilla, directora de Investigación y Gestión del Conocimiento de la FAN.Quintanilla resaltó que el estudio apunta a detectar las causas de la pérdida de bosques y glaciares andinos. Esto permitirá realizar acciones más efectivas para la protección ambiental."Es un hito importante tener los datos que nos permiten visualizar una historia de más de 37 años. Así podemos comprender mejor qué ha ocurrido cada año", comentó. De esta manera se puede dilucidar qué efecto inmediato tuvieron las políticas estatales de las últimas décadas sobre el sector agropecuario.La investigadora explicó que entre 1996 y 2000 se produjo un pico de deforestación de 190.000 hectáreas anuales. Un nuevo salto se dio a partir de 2015, cuando se llegó por primera vez a las 200.000 hectáreas taladas por año. En ese momento, "Bolivia se abre más a expandir las áreas agropecuarias mediante políticas públicas", indicó.Entre 2016 y 2020, "la deforestación superó las 200.000 hectáreas. Llegamos a 270.000 hectáreas, que es una cantidad importantísima", que equivale a la pérdida de 35 canchas de fútbol por hora, graficó Quintanilla.El problema se acentuó en los últimos años. "En 2021 y 2022 ha aumentado la deforestación por encima de las 370.000 hectáreas anuales. El año pasado superamos las 400.000 hectáreas de bosque eliminadas", precisó.Deforestada Santa CruzEl 75% de esos ocho millones de hectáreas taladas corresponden al departamento de Santa Cruz (este). "Donde están deforestando los suelos no tienen la productividad idónea. Son suelos pobres", por lo cual los nuevos terrenos solamente producen por cinco años como mucho, explicó Quintanilla.Para la referente de la FAN, es fundamental que la población tome conciencia del origen de los productos que consume: "Por ejemplo, no hay diferencia de precios entre la madera que proviene del manejo legal, versus la madera de origen ilegal. Como población somos responsables, porque no diferenciamos de donde vienen los productos".Quintanilla mencionó que a partir de 2010 comenzaron a llegar a las tierras bajas familias migrantes de la región andina. La directora explicó que para acceder al derecho propietario deben dar productividad hasta a 20 hectáreas, lo cual redunda en más deforestación.También el inicio de emprendimientos mineros en áreas boscosas de Santa Cruz contribuye al deterioro ambiental, aseguró la investigadora.Asimismo, observó la constante llegada de inversores de países limítrofes, quienes tienen los recursos para hacer producir los suelos que no tienen vocación productiva.Últimos glaciaresEl análisis de fotos satelitales de las últimas décadas permitió identificar el retroceso de los glaciares andinos, presentes en los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí.El derretimiento de los nevados es parte de un fenómeno global que afecta a los glaciares tropicales, también a los que se encuentran en Asia. Se basa fundamentalmente en el aumento de la temperatura promedio del planeta, que ha escalado sin parar en las últimas décadas.Para Quintanilla, en Bolivia hay un efecto destacable, que vincula el derretimiento de los glaciares con la deforestación en el oriente del país. Es parte del ciclo del agua."Entonces, los bosques son reguladores de temperatura. Aportan humedad mediante los 'ríos voladores', como se suele llamar a esa humedad que viaja y choca con los Andes para generar el ciclo del agua y abastecer a las principales ciudades andinas", relató Quintanilla."Cuando se elimina un bosque, se elimina toda esta cantidad de humedad que debe viajar por la atmósfera hasta llegar a las cuencas y reservorios acuíferos", lo cual repercute en la escasez de agua en los departamentos andinos.Entonces, "la deforestación, no solo en Bolivia, también en Brasil, impacta directamente en las tierras altas".Quintanilla evidenció que la evaporación de los glaciares no tiene un solución a la vista. "Es difícil de recuperar, porque cuando hablamos de bosque podemos restaurar y no tocar ciertas áreas".Pero en el caso de los glaciares "son procesos más largos, de cientos de miles de años para que las capas de hielo se formen sobre las montañas. Entonces regenerar los glaciares es casi imposible".Por ello "nos toca frenar la deforestación o limitarla", advirtió.

