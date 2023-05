https://sputniknews.lat/20230523/peru-aprueba-mocion-para-calificar-a-amlo-como-persona-no-grata-1139779731.html

Perú aprueba moción para calificar a AMLO como persona no grata

Perú aprueba moción para calificar a AMLO como persona no grata

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó una moción de 'Persona no grata' contra el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador... 23.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-23T17:47+0000

2023-05-23T17:47+0000

2023-05-23T17:47+0000

qué pasa

andrés manuel lópez obrador

perú

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/17/1139779574_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_cf0433dbddc3013d8bc310f35709393c.jpg

Perú aprueba moción para calificar a AMLO como persona no grata Perú aprueba moción para calificar a AMLO como persona no grata

Esta noticia ha sido tomada con gracia por parte de AMLO, quien manifestó en su programa matutino 'La mañanera', que para él era un orgullo ser declarado no grato para el Gobierno de Boluarte. Hay que recordar que en distintas oportunidades, AMLO ha manifestado que Pedro Castillo es el presidente legítimo de Perú, además de estar injustamente tras las rejas por ser de origen humilde.El Doctor y catedrático de la Universidad Autónoma de Puebla de México Jesús Sosa Pérez, explica que esta medida del Gobierno peruano "se deriva porque el presidente [AMLO] no ha querido ceder la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacifico. […] La razón que él aduce es que la presidenta actual del Perú, Dina Boluarte, no es una presidenta que tenga legitimidad, y tampoco el Congreso".

perú

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Cristian Galindo https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/0f/1133588016_391:385:724:718_100x100_80_0_0_e1a19060e1848c8ed1987d357b2098af.jpg

Cristian Galindo https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/0f/1133588016_391:385:724:718_100x100_80_0_0_e1a19060e1848c8ed1987d357b2098af.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Cristian Galindo https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/0f/1133588016_391:385:724:718_100x100_80_0_0_e1a19060e1848c8ed1987d357b2098af.jpg

andrés manuel lópez obrador, perú, méxico, аудио