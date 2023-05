https://sputniknews.lat/20230524/citigroup-desiste-de-venta-de-banamex-y-opta-por-colocar-sus-acciones-en-la-bolsa-1139809000.html

Citigroup desiste de venta de Banamex y opta por colocar sus acciones en la bolsa

De acuerdo con un comunicado emitido por Citi, esto será primordialmente para sus negocios de consumo, pequeñas empresas y servicios de banca a medianas compañías.Citi aclaró que el negocio conservará la marca Banamex, con lo que continuará siendo uno de los principales grupos financieros en México."Banamex continuará ofreciendo un conjunto completo de servicios financieros a consumidores y propietarios de pequeñas y medianas empresas a través de una extensa red de distribución de 1.300 sucursales, 9.000 cajeros automáticos, 12,7 millones de clientes de banca minorista, 6.600 clientes de banca comercial y 10 millones de clientes de fondos de pensiones", precisó.Sumado a ello, también retendrá tarjetas de crédito, préstamos de consumo y hipotecarios, seguros, entre otras acciones. Puntualizó que los más de 38.000 empleados del banco, así como la colección de arte y edificios históricos de Banamex le seguirá perteneciendo a la firma mexicana.AMLO no descarta compra Durante su conferencia de prensa de este 24 de mayo, el presidente de México indicó que Citi le informó sobre su nuevo plan, a lo que el mandatario señaló que no se descarta del todo la posibilidad de una compra por parte del Gobierno. Aunque el mismo presidente señaló que la suspensión de la posible compra del banco por parte de Grupo México "es un asunto entre ellos [las empresas], si ésta no se consuma el Gobierno mexicano entraría a la pugna. "Si no se compra el banco, porque ya llevan como un año trabajando en la negociación y, además, son procesos lentos. Si no quiere vender, vamos a hablar con ellos. No descartamos la posibilidad. El gobierno necesita un banco", reiteró. ¿Cómo empezó todo?El 11 de enero de 2022, Citigroup dio a conocer su salida de la banca de consumo y empresarial en México, que se realizaba a través de Banamex.En un comunicado publicado en su página oficial en esa época, Citigroup señaló que la decisión de salir de dichos mercados obedecía a una renovación estratégica; detalló que la empresa continuaría operando un negocio bancario con licencia en México a través de su grupo de clientes institucionales globales."Citi continuará invirtiendo y haciendo crecer esas operaciones de banca institucional, junto con su franquicia de banca privada", se lee en la comunicación.Sin embargo, tras más de un año de buscar la venta de la filial, y con varios interesados en ella como Germán Larrea, de Grupo México, o los magnates Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego, esta no se concretó.

