https://sputniknews.lat/20230524/colombia-los-sectores-populares-respaldan-la-politica-de-paz-de-petro-1139802748.html

Colombia: "Los sectores populares respaldan la política de paz de Petro"

Colombia: "Los sectores populares respaldan la política de paz de Petro"

En el marco del tercer ciclo de diálogos de paz entre el ELN y la delegación del Gobierno de Colombia que se celebra en La Habana (Cuba), el investigador... 24.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-24T10:34+0000

2023-05-24T10:34+0000

2023-05-24T10:34+0000

gps internacional

gustavo petro

colombia

seguridad

ejército de liberación nacional (eln) de colombia

argentina

fondo monetario internacional (fmi)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/18/1139802592_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_8d4a7ba8e76bfc5b99f2f473a4d8f040.jpg

Colombia: "Los sectores populares respaldan la política de paz de Petro" Colombia: "Los sectores populares respaldan la política de paz de Petro"

Las negociaciones entre el ELN y el Gobierno liderado por Gustavo Petro "son difíciles", aseveró Calderón. En este sentido, "hay un marco muy amplio de agenda que implica reconocer y reunir las propuestas de la ciudadanía para transformar las realidades que viven los territorios del país", indicó.Ello es como "consecuencia de los cuatro años de reconfiguración de la guerra que incentivó el expresidente Duque y el Centro Democrático, que dejaron al territorio nacional con múltiples conflictos mucho más complejos que los que se vivía en las épocas de las FARC", sostuvo. En este escenario se desarrollan los diálogos, "en un contexto de avance de la oposición de derechas en contra de Petro, "lo cual le quita capacidad al Gobierno en la mesa de negociación con el ELN", aseveró Calderón.Avance de las derechas complica capacidad negociadora del GobiernoEn este sentido, "en la medida que el debate político en Colombia se centre en contra del Ejecutivo, las posibilidades de paz se alejan, por lo que el ELN no va a negociar con un Gobierno que no pueda cumplir los acuerdos", alertó. No obstante ello, "el presidente sigue empeñado en su idea de avanzar para conseguir la paz y hay una respuesta social en los territorios que viene acompañando el desempeño del Gobierno", dijo. Los sectores populares "están cansados de vivir en un contexto de guerra", concluyó.Crece la incertidumbre económica en ArgentinaArgentina tiene una "situación muy precaria de reservas internacionales", dijo a Sputnik el economista argentino Agustín Kozak.El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que mantiene el diálogo con el Gobierno argentino para reforzar el programa suscrito en marzo de 2022 para refinanciar un crédito de 44.000 millones de dólares, en medio de una corrida cambiaria que en los últimos días ha depreciado la moneda local. Con respecto a la gestión del Gobierno, el ministro Massa "propuso un conjunto grande de medidas que no resuelven el aspecto estructural de la inflación crónica que es la escasez de dólares", sostuvo.Por tanto, "se intenta generar una política de establización anti inflacionaria, pero sin dólares", añadió. Con respecto al FMI, "más allá de los anuncios, la cuestión de fondo está siendo atacada por esas líneas de crédito", indicó. Mientras tanto, "se hace uso de los Swaps con China y Brasil, que los socios comerciales más importantes del país", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, realizó un análisis sobre la perspectiva de Mearshimer en torno al rol de los Estados en los conflictos internacionales.TeatroEn el cierre cultural de M24 nos contactamos con el director Federico Lynch, con quien dialogamos sobre la obra teatral "Chicos Católicos, Apostólicos y Romanos", la cual se presenta los sábados de junio en el teatro La Candela de Montevideo.

colombia

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabián Cardozo

gustavo petro, colombia, seguridad, ejército de liberación nacional (eln) de colombia, argentina, fondo monetario internacional (fmi), аудио