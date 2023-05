https://sputniknews.lat/20230524/el-comandante-en-jefe-de-las-ffaa-ucranianas-sufre-grave-lesion-por-un-ataque-de-misiles-en-jerson-1139804921.html

El comandante en jefe de las FFAA ucranianas sufre grave lesión por un ataque de misiles en Jersón

El comandante en jefe de las FFAA de Ucrania, Valeri Zaluzhni, sufrió una lesión craneal y múltiples heridas de metralla tras un ataque con misiles contra un... 24.05.2023, Sputnik Mundo

En sus palabras, Zaluzhni fue trasladado a Nikoláyev para recibir primeros auxilios y desde allí en helicóptero a un hospital militar de Kiev.Aunque Zaluzhni vivirá, agregó la fuente, no podrá seguir realizando sus labores tras resultar herido en un ataque con misiles rusos. El interlocutor de Sputnik señaló que el estado del jefe se complicó por la presencia de una enfermedad concomitante: diabetes de tipo 2.Zaluzhni dejó de aparecer en público hace algún tiempo después de una serie de ataques de las Fuerzas Armadas rusas a varias instalaciones militares en Ucrania. Un representante del grupo de piratas informáticos Joker DNR, citando a sus fuentes en las Fuerzas Armadas de Ucrania, dijo a Sputnik el 21 de mayo que Zaluzhni había sido sometido a varias operaciones complicadas y que podría abandonar su puesto por motivos de salud.El 23 de mayo apareció un post en el canal de Telegram de Zaluzhni en el que se afirmaba que había mantenido una conversación telefónica con el comandante de las Fuerzas Conjuntas de la OTAN en Europa y el comandante de las fuerzas estadounidenses en Europa, general Christopher Kavoli. Sin embargo, no se presentaron fotos ni imágenes de video del propio Zaluzhni.De acuerdo con el Joker de la DNR, la información sobre el estado de Zaluzhni en Ucrania se está bloqueando deliberadamente por insistencia de los manipuladores occidentales de Kiev para no minar la moral de las FFAA de Ucrania, ya desmoralizadas por la pérdida de Artiómovsk.Las primeras preguntas sobre el estado y el paradero de Zaluzhni surgieron después de que la OTAN informara el 10 de mayo de que había notificado a la Alianza que no podía hablar con los miembros del comité militar de la alianza, ni siquiera por videoconferencia.Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero de 2022 para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev.Los objetivos fundamentales de la operación militar especial rusa son la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Numerosos países occidentales apoyan a Ucrania con el suministro de armas y municiones.

