La hipocresía de Washington contra el terrorismo

La hipocresía de Washington contra el terrorismo

EEUU emitió una nota certificando qué países 'no cooperan' con los esfuerzos antiterroristas. Putin y Xi Jinping lanzan un mensaje contundente a Occidente...

octavo mandamiento

xi jinping

seguridad

mijaíl mishustin

eeuu

terrorismo

Putin y Xi Jinping lanzan un mensaje contundente al Occidente colectivoRusia y sus socios internacionales construirán juntos un mundo "multipolar" y "justo", declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, en su mensaje de video dirigido a los participantes de la reunión internacional de altos funcionarios de seguridad que arrancó este miércoles en la provincia de Moscú.Mientras, este miércoles durante una reunión en Pekín con el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, el presidente de China, Xi Jinping, ha declarado que su país está dispuesto a construir sus relaciones con Moscú sobre la base del mutuo apoyo y teniendo en cuenta los intereses clave de ambas naciones.La hipocresía contra el Terrorismo de WashingtonEl Secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, emitió una nota certificando que Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Irán y Siria no están cooperando plenamente con los esfuerzos antiterroristas de EEUU. Blinken no especificó si esto es una mejora sobre el status de "país patrocinador del terrorismo" que suele achacarles Washington.Los cancilleres de Cuba y Venezuela respondieron a Washington recordándole su apoyo a tantos actos terroristas, como la explosión el vuelo de Cubana de Aviación realizada por Luis Posadas Carriles, y los millones de muertos de su "Guerra contra el Terrorismo". El Gobierno de Biden parece no recordar quién realmente combate al Estado Islámico en Siria, ni explica su apoyo a un régimen que promueve ataques terroristas como el de Zelenski en Ucrania.Bolivia redefine su relación con el Vaticano por casos de pederastiaEl presidente de Bolivia, Luis Arce, envió una carta al Papa Francisco pidiéndole que le permita a la justicia boliviana acceder a los antecedentes de los religiosos involucrados en denuncias de abuso sexual. La crisis con el Vaticano surge tras difundirse las memorias de un sacerdote jesuita español, donde reconoce haber abusado de 85 menores y adolescentes, y la presentación de 8 denuncias más contra otros religiosos en la Fiscalía de Bolivia.Valeria Silva, exdiputada y analista política boliviana, recuerda que "la Iglesia Católica tuvo en Bolivia, y tiene hasta ahora, [...] un rol político bastante activo. Vale la pena recordar que en 2019 fue la Iglesia Católica uno de los principales poderes fácticos que termina gestionando el golpe de Estado contra Evo Morales".Justicia colombiana niega preclusión contra el expresidente UribeLa justicia de Colombia negó al expresidente Álvaro Uribe Vélez, la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía del país, para que la investigación que lo involucra por presunto soborno a testigos y fraude procesal fuera archivada. La jueza Laura Barrera del Juzgado 41 Penal de Conocimiento de Bogotá, afirmó que aún existen muchos elementos que pueden ser investigados, por lo que determinó que el proceso continúa. Uribe trató de inculpar por los mismos delitos al senador Iván Cepeda, quien lo investigaba por paramilitarismo.El proceso contra Uribe puede ser histórico para Colombia, porque podría convertirse en el primer exmandatario sentado en el banquillo de los acusados por la justicia ordinaria. El abogado Juan Felipe Vargas señaló que "se había solicitado una segunda reclusión y la jueza [del Juzgado] 41 lo denegó haciendo varias menciones, algunos reclamos a la misma Fiscalía, porque que esta no se ha encargado de hacer una investigación correcta para este caso".La fascinante diversidad del sistema solar: cometas, asteroides y meteoritosEl asteroide 2023 CL3 se acerca a la Tierra este 24 de mayo al alcanzar una distancia de 7.2 millones de kilómetros de nuestro planeta, por lo cual se lo considera como uno de los objetos espaciales que deben ser estudiados como posibles amenazas. Pero, ¿qué diferencia a este asteroide de otros cuerpos celestes como los meteoritos o los cometas?Ronnie Nader, cosmonauta ecuatoriano, explica que "cada uno de estos cuerpos celestes representa un peligro, no sólo para la tierra, sino para las misiones de exploración espacial, tanto no tripuladas, como tripuladas. Además, el riesgo de que haya un impacto contra el planeta Tierra es real, quizá no ahora, pero sí en algún momento. Hoy estamos preparándonos para detectar y prevenir el peligro que representan para la humanidad estos cuerpos celestes, pero hay que seguir trabajando juntos para evitar algo como eso".Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

