La OMS afirma que seguirá cooperando con Rusia pese al cierre de su oficina en Moscú

"La OMS sigue trabajando en una serie de cuestiones de salud pública de interés para Rusia, como el COVID-19 y la preparación para emergencias sanitarias, la salud infantil, la contaminación del aire, la vacunación, el control del tabaco, la tuberculosis, la prevención de enfermedades no transmisibles, la salud mental, el envejecimiento saludable, la atención primaria de salud", destacó Butler. Agregó que en todas las esferas mencionadas la cooperación con instituciones y expertos rusos continúa de acuerdo con los planes acordados, en particular, los expertos rusos participaron en reuniones sobre los temas de salud pública como la tuberculosis y la vacunación. Butler también destacó que Rusia es uno de los 53 Estados miembros de la región europea de la OMS, además, la organización tiene en Moscú otra oficina —la de país— que permanece abierta. El 15 de mayo pasado, el Comité Regional para Europa de la OMS anunció el cierre de su oficina para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles en Moscú antes de 2024. El 22 de mayo, el viceministro de Salud de Rusia, Serguéi Glagólev, al comentar esta decisión, denunció que la politización continúa en la esfera de salud. Recalcó además que la oficina de la OMS en Moscú fue financiada por Rusia, y durante diez años prestó con éxito ayuda a los países necesitados en la lucha contra las enfermedades no transmisibles.

