Ministro argentino: "El oficialismo necesita un gran acuerdo para ganar las elecciones"

En la previa del acto homenaje a Nestor Kirchner por los 20 años de su asunción, hablamos en exclusiva con Gabriel Katopodis, el ministro de Obras Públicas de la Nación.

Este 25 de mayo se conmemoran 20 años de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia, con un acto en el cual su viuda y actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, lo homenajeará en la Plaza de Mayo. Será la única oradora y se espera que de algunas claves sobre los posibles candidatos del Frente de Todos de cara a las elecciones presidenciales."Son 20 años que marcan un momento muy importante de Argentina", dijo el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis en diálogo con Cara o Ceca. Sobre la coyuntura electoral y la indefinición de los candidatos del Frente de Todos, Katopodis señaló que trabaja "para que haya un gran acuerdo del peronismo. Si eso sucede, después haremos lo que sirva para ganar. Lo principal es cohesionar al peronismo y después encontrar las herramientas para ponerle un límite a la oposición, que viene por las conquistas sociales", agregó.En relación con la posibilidad de que el candidato del oficialismo se defina en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto, Katopodis indicó que "no hay que dedicarle energía a la discusión de los candidatos” y que "el peronismo tiene que salir de la rosca política y de mirar encuestas"."Tenemos que entender que hay que tener un programa y tener más coraje e imaginación. Si nos enfocamos en las internas no vamos a conectar con el pueblo", añadió.Katopodis criticó a la oposición de Juntos por el Cambio y de Javier Milei. "Esta gente viene por todo y va a haber que ponerles límites. No hay nada más importante que evitar que esa gente gobierne. Proponen recetas del pasado para un mundo que ya habla otro idioma".El ministro se posicionó sobre la inseguridad y el uso político que le dan sectores de la derecha. "Utilizar estos temas para ponerlos como parte de la campaña, está mal. Todo lo que no contribuya a tener un debate reflexivo sobre cómo enfrentar la inseguridad, me parece pobre"."La dirigencia en su conjunto tiene que hacer algo mejor en materia de seguridad, porque hay un conjunto de argentinos que vive con mucha angustia y tenemos que responder con medidas y políticas que no sean solo disputa partidaria", concluyó.El policía que mató a un ladrón: ¿legítima defensa u homicidio agravado?El país está sacudido por el caso del policía que asesinó por la espalda a un ladrón cuando escapaba, ocurrido en la localidad de Moreno, al noroeste de Buenos Aires.El policía fue abordado por un ladrón que le quería robar la moto y le apuntó con un arma casera. El policía y su novia se bajaron de la moto, y cuando ya el ladrón, de 18 años, escapaba, el miembro de la fuerza de seguridad, que estaba vestido de civil, le disparó cinco tiros por la espalda.El fiscal determinó que el policía será procesado por homicidio agravado pero luego lo liberó y dispuso que puede seguir el proceso en esa condición.El debate es si actuó en legítima defensa, en cumplimiento del deber o si fue caso de "justicia por mano propia" y abuso policial. De inmediato, Patricia Bullrich, exministra de Seguridad durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y precandidata presidencial en la coalicion opositora Juntos por el Cambio, se pronunció a favor del policía, como en otras oportunidades."El policía actuó infraganti delito. La Policía debe tener el respaldo necesario para poder cumplir su rol: cuidar a la ciudadanía", sostuvo.Le respondió el ministro del Interior, Wado de Pedro, posible candidato presidencial del Frente de Todos: “Es parte de los problemas que se utilizan mediáticamente para hacer campaña y cuando tenemos que gobernar, no se hace nada”.El caso recuerda al del policía Luis Chocobar, quien en 2017 mató a un ladrón que había acuchillado a un turista en el barrio de La Boca. Entrevistado por Cara o Ceca, el abogado Fernando Soto, quien defendió a Chocobar, opinó que, en este caso, se trata de una zona "muy inhóspita y pasan hechos de delincuencia permanentemente. Cuando el policía vio que peligraba su vida o la de su novia, accionó. Había un contexto donde había otro ladrón y le podrían haber disparado perfectamente. Considero que ni siquiera obró en exceso"."En el momento que vivió le afectó la psiquis y el cuerpo. Los policías son personas y durante la emoción violenta se dan las condiciones para que esto pasara. Él tuvo que definir en ese instante sin la posibilidad de ver el video cómo hacen los jueces" , concluyó.De cualquier manera, la polémica sigue abierta.¿Default a la vista en EEUU?Se aproxima el 1 de junio, porque vence en el Congreso el plazo para aumentar el techo de la deuda soberana y EEUU, la mayor economía del mundo, puede entrar en default. El hecho provocaría un colapso en los mercados, y generaría pánico en la economía global.El límite de deuda es de 31.4 billones de dólares y si lo supera, se quedará sin dinero para cubrir sus obligaciones, desde salarios hasta las pensiones.Si bien existen posibilidades de que se llegue a un acuerdo entre el Partido Republicano dirigido por Kevin McCarthy en la Cámara de Representantes, y los demócratas, el hecho no deja de preocupar."Lo que resultaba impensable hace unos meses, ahora es una posibilidad cierta. Esto no significa un fenómeno automático de la economía estatal norteamericana porque hay alternativas en priorizar ciertos pagos y dejar en segundo plano otros. Pero si la semana que viene no hay un acuerdo, probablemente habrá una crisis en los mercados bursátiles de envergadura por la incertidumbre fiscal", concluyó.

