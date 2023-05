'Politico': Ningún país quiere donar aviones F-16 a Ucrania

https://sputniknews.lat/20230524/politico-ningun-pais-quiere-donar-aviones-f-16-a-ucrania-1139789121.html

En un artículo titulado El despegue de los F-16 a Ucrania llevará tiempo, la influyente web Político señala que si bien el presidente Joe Biden dio la luz verde el pasado viernes 19 de mayo durante la reunión del G7 para que EEUU entrene a los pilotos ucranianos para el uso de los aviones de guerra, por ahora ningún país dio el paso adelante y ha anunciado que los donarán.El diario estadounidense asegura que, pese a los titulares victoriosos tras el anuncio de Biden sobre el entrenamiento para pilotear los F-16 "por ahora, nadie está listo para enviar el primer avión"."Asegurémonos de aprovechar al máximo las actividades de capacitación", dijo este lunes 22 de mayo en declaraciones a la prensa el ministro de Relaciones Exteriores holandés, Wopke Hoekstra, quien evitó cualquier tipo de promesa de suministro de estos aviones de combate. "Lo que nos depara el futuro", agregó, "aún está por verse".Otros, como Bélgica y Polinia, han dicho explícitamente que no regalarán los aviones más modernos de sus tropas, y otros como España tuvieron que salir a aclarar que ni siquiera contaban con ellos.Consultado el pasado lunes 23 de mayo si el gobierno de Biden proporcionaria a Ucrania algunos de sus aviones F-16, el secretario de la Fuerza Aérea de EEUU, Frank Kendall, dijo: "No lo sé. Quiero decir, creo que hay una serie de posibilidades"."Mientras tanto, el Reino Unido, que ha sido un defensor agresivo de la creación de una coalición de aviones occidental, carece de F-16 para donar", añade Político.Esta lentitud, indica el medio estadounidense, está vinculada a consideraciones tanto políticas como técnicas. "Pocos países tienen un excedente de F-16, y las máquinas modernas requieren capacitación y logística significativas. Estados Unidos también tiene que autorizar a otros países a reexportar el avión", señalan.De acuerdo a los expertos, la desesperación de Kiev por obtener estos aviones tiene que ver con la merma que ha sufrido su tropa desde el comienzo de la operación para desmilitarizar y desnazificar a Ucrania lanzada el año pasado por Rusia.Desde el inicio del conflicto en Ucrania, según consignaba el Pentágono en los documentos filtrados a comienzos de abril en la plataforma Discord, Ucrania perdió al menos 60 de sus 145 aviones de ala fija y 32 de sus 139 helicópteros.Tras conocerse la noticia del entrenamiento de pilotos ucranianos para utilizar los F16, Rusia aseguró de que la potencial entrega de estos aviones a Ucrania no alterará el trascurso de la contienda.

