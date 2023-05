https://sputniknews.lat/20230524/punto-muerto-que-pasara-con-las-relaciones-brasil-ucrania-tras-la-descortesia-de-zelenski-a-lula-1139814168.html

Punto muerto: ¿qué pasará con las relaciones Brasil-Ucrania tras la descortesía de Zelenski a Lula?

La reciente visita del asesor presidencial brasileño Celso Amorim a Kiev y el nombramiento de un nuevo embajador ucraniano en Brasil apuntan a un año de... 24.05.2023, Sputnik Mundo

El año 2023 prometía ser el de la reanudación de las relaciones entre Brasil y Ucrania. Tras años de tímidas relaciones bilaterales, el viaje del asesor del presidente Lula, Celso Amorim, a Kiev y el nombramiento de un nuevo embajador ucraniano en Brasil anunciaban un acercamiento entre los países. Sin embargo, la descortesía diplomática cometida por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al no asistir a una reunión previamente acordada con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la Cumbre del G7 en Japón, ha hecho tambalear la reanudación de los contactos bilaterales. "El hecho es muy simple, yo tenía una (reunión) bilateral con Ucrania aquí en este salón. Esperamos y recibimos la información de que se habían retrasado. Mientras tanto, recibí al presidente de Vietnam. Cuando el presidente de Vietnam se fue, Ucrania no apareció. Seguramente tenía otro compromiso y no pudo venir. Esto es simplemente lo que ocurrió", informó el presidente Lula, durante una rueda de prensa sobre sus actividades en la Cumbre del G7.A juicio de Marcus Vinicius de Freitas, profesor de la Universidad de Relaciones Exteriores de China, la reunión del G7 fue "un gran aprieto para el presidente Lula". El especialista cree que una reunión entre Lula y Zelenski solo sería productiva "si Brasil hubiera cambiado su posición —establecida bajo el gobierno anterior y mantenida por el actual— de mantener la neutralidad debido a los intereses que lo afectan particularmente".El profesor señala que los dirigentes ucranianos están librando una "batalla por la opinión pública mundial", con el objetivo no solo de mantener el apoyo de los países del Occidente político a su esfuerzo bélico, sino también de invertir el posicionamiento de las poblaciones del sur global."Para Zelenski, sería importante el apoyo (...) del sur global, que no está muy convencido de la validez de la guerra y no quiere ser incluido (...) en una guerra que tiene más características de un conflicto proxy, que efectivamente de protección de intereses nacionales, en un refrito de un conflicto heredado de la Guerra Fría", opina Vinicius de Freitas.El Gobierno ucraniano ha desplegado recientemente otro soldado en la lucha por la opinión pública mundial: el diplomático Andréi Melnik, nombrado recientemente embajador de Ucrania en Brasil. Melnik, que fue vicecanciller de su país, es conocido por librar acaloradas batallas en las redes sociales con personalidades y funcionarios internacionales, por ejemplo, con el canciller Olaf Scholz y con el multimillonario Elon Musk.En Brasil, se espera que Melnik utilice estas experiencias para atraer la atención del electorado brasileño e influir en el debate nacional sobre el conflicto.¿Reanudación diplomática? Las relaciones diplomáticas entre Brasil y Ucrania se establecieron en 1992, poco después de la independencia ucraniana, lograda tras la caída de la Unión Soviética. En 2022, los países celebraron 30 años de contactos, con la promesa de profundizar los lazos comerciales, culturales y políticos. Pero no todo ha sido flores en estas tres décadas. La gran apuesta de Brasil en su relación con Kiev fue sellar acuerdos de transferencia de tecnología en áreas en las que Ucrania tiene know-how heredado de la URSS, como en el sector espacial. En 2003, durante el primer gobierno de Lula, los países crearon la entidad binacional Alcantara Cyclone Space (ACS), para lanzar naves espaciales Cyclone 4, de fabricación ucraniana, desde el Centro de Lanzamiento de Alcántara brasileño. Para Ucrania, el acuerdo garantizaría la reanudación de los puestos de trabajo en su sector espacial, mientras que Brasil intentaba empezar de nuevo tras la explosión de su vehículo espacial VLS-1 en la base de Alcántara en 2003.Documentos revelados por WikiLeaks en 2009 desvelan un veto estadounidense a la iniciativa ucraniano-brasileña. En los telegramas intercambiados entre la Embajada estadounidense en Kiev y el Departamento de Estado en Washington, Estados Unidos reafirmaba su "política de larga data de no alentar el programa autóctono de vehículos de lanzamiento espacial de Brasil", pidiendo a Ucrania que abandonara la iniciativa. La negativa estadounidense surtió efecto e hizo inviable la cooperación espacial entre Brasil y Ucrania. En 2015, la parte brasileña formalizó el fin de la iniciativa conjunta con Ucrania, dejando una pérdida de 1.000 millones de reales para los respectivos gobiernos y enterrando el principal proyecto de las relaciones bilaterales.Ocho años después, el regreso de Lula al poder y la voluntad de Brasil de ampliar su participación en los asuntos internacionales han abierto la puerta al relanzamiento de este y otros proyectos bilaterales. Pero parece que la ausencia de Zelenski de su reunión programada con Lula puede haber echado por los suelos la reanudación de la cooperación entre Brasil y Ucrania. Entre el 19 y el 21 de mayo, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participó en la cumbre de líderes del G7 (grupo formado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, con representación de la Unión Europea), en la que Lula se reunió con líderes de países como Francia, Alemania, India, Vietnam, Australia, Japón e Indonesia, entre otros. El 21 de mayo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no asistió a la reunión prevista con el presidente brasileño, sin dar explicaciones sobre su ausencia. Según el Gobierno brasileño, el motivo del desencuentro fue la "incompatibilidad de agendas".LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

Noticias

