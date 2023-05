https://sputniknews.lat/20230524/ucrania-insiste-en-mantener-el-transito-del-gas-ruso-a-traves-de-su-territorio-1139807942.html

Ucrania insiste en mantener el tránsito del gas ruso a través de su territorio

Kiev y la empresa gasística ucraniana Naftogaz insisten en mantener el tránsito de recursos energéticos rusos a través de Ucrania, procede del artículo de 'The... 24.05.2023, Sputnik Mundo

"Naftogaz y altos dirigentes políticos insisten en que Ucrania no puede ni debe cerrar los oleoductos, tanto para reclamar ingresos residuales como porque algunos de los patrocinadores europeos de Kiev siguen dependiendo del petróleo y del gas rusos", escribe el periódico.Según señala el medio, Ucrania afirma que no tiene más remedio que mantener sus propios acuerdos comerciales y presiona para que se mantengan, argumentando que proporcionan una supuesta influencia sobre Moscú. No obstante, la realidad demuestra que, aunque las entregas de gas ruso a Europa han disminuido, Ucrania obtiene ingresos de este comercio, de tal modo, negándose a romper relaciones con un país al que considera enemigo.Mientras tanto, las autoridades ucranianas exigen exactamente lo contrario a Occidente, reclamando sanciones más duras y la ruptura de prácticamente todos los lazos económicos con Rusia.Como recuerda The Washington Post, en abril un grupo de trabajo sobre sanciones antirrusas, presidido por Andréi Yermak, jefe de la oficina del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el exembajador de EEUU en Rusia Michael McFaul, publicó un llamado 'plan de acción' en el que se esbozaban medidas adicionales contra Rusia.El documento proponía suspender el funcionamiento de "todas las rutas de gasoductos restantes controladas por Rusia", así como "detener el suministro directo de gas ruso a la UE excepto a través de Ucrania", señaló la publicación.Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.

