Viceministro de Gobierno de Ecuador no descarta candidatura de Lasso en los comicios anticipados

QUITO (Sputnik) — El viceministro de Gobierno de Ecuador, Mario Cuvi, indicó que es "absolutamente una posibilidad" que el presidente Guillermo Lasso presente...

"Absolutamente, es una posibilidad", afirmó Cuvi en entrevista con el medio de comunicación internacional France 24 en español. Cuvi señaló al respecto que esa no era una prioridad del mandatario ecuatoriano la semana pasada, cuando él firmó el decreto ejecutivo 741 mediante el cual activó el artículo 148 de la Constitución relativo a la "muerte cruzada". La semana pasada, el diario estadounidense Washington Post publicó una entrevista con el presidente Lasso en la cual señaló que no se iba a postular para el proceso comicial previsto en Ecuador el próximo 20 de agosto. "Un día después de disolver la Asamblea Nacional, evitando su inminente juicio político, pero provocando nuevas elecciones este año, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso dijo que no tiene planes de postularse en ellas y que no le importa quién lo reemplace", reseñó el periódico. En tanto, el 24 de mayo la encuesta Perfiles de Opinión difundió una encuesta que otorga el 14% de apoyo a la gestión presidencial de Lasso.

