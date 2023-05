Del primer Grammy a una grave enfermedad: Tina Turner y su vida de éxitos y tragedias

© AFP 2023 / Bertrand Guay

En 1985, Tina Turner protagonizó junto a Mel Gibson la película Mad Max 3: Thunderdome. La banda sonora de la película, We Don't Need Another Hero, fue uno de los mayores éxitos de su carrera. El éxito más famoso de Tina Turner, The Best, apareció en su séptimo álbum de estudio, Foreign Affair, publicado en 1989.