Diferencia de precios desata una invasión de chilenos en la ciudad argentina de Mendoza

Más de 5.000 chilenos cruzan cada día la frontera para hacer compras del lado argentino, incentivados por los bajos precios y el mercado paralelo del dólar... 25.05.2023, Sputnik Mundo

Desde hace meses, la ciudad argentina de Mendoza (oeste) recibe a una verdadera ola de visitantes chilenos que cruzan la frontera con un objetivo determinado: aprovechar la diferencia de precios para comprar productos que en su país son más caros.Al igual que les sucede a los uruguayos, los chilenos aprovechan la cotización informal del dólar en Argentina para obtener más dólares por su moneda local. La brecha hace que puedan comprar dólares más baratos en Chile y venderlos más caros en Argentina, beneficiándose con la transacción y utilizando esos pesos argentinos para hacer compras en Mendoza.Adrián Alín, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Mendoza (Cecitys Mendoza), dijo a Sputnik que durante las últimas semanas la provincia de Mendoza ha recibido un promedio de más de 5.000 chilenos por día.De acuerdo a datos del Servicio Nacional de Aduanas chileno consignados por el diario La Tercera de Chile, entre el 1 de marzo y el 14 de mayo 31.997 vehículos y 98.692 pasajeros atravesaron el Complejo Fronterizo Los Libertadores, que atraviesa la Cordillera de los Andes para unir la provincia chilena de Los Andes con la provincia argentina de Mendoza.El trayecto en vehículo entre Santiago de Chile y la ciudad de Mendoza puede hacerse en un lapso de entre cinco y seis horas, atravesando el túnel Cristo Redentor, que permite a los coches atravesar el cerro Caracoles, uno de los que integran la Cordillera de los Andes.Alín explicó que los chilenos que llegan a Mendoza lo hacen buscando especialmente adquirir comestibles, que con la diferencia cambiaria pueden conseguirse en la ciudad argentina a precios mucho más baratos que en tiendas chilenas. Este tipo de comercio se volvió tan habitual para los chilenos que, indicó Alín, muchos visitan periódicamente las mismas tiendas para repetir sus "surtidos".De todos modos, la demanda de comestibles acaba derramándose en otros productos como artículos de farmacia o perfumería, zapatos o vestimenta de marcas internacionales, que si bien no tiene precios más baratos que en Chile se vuelven más atractivos al vender dólares en el mercado paralelo.La creciente llegada de chilenos pudo haber impactado en el stock de las tiendas de Mendoza pero los comerciantes ya habían previsto generar un stock suficiente, en gran medida porque resulta la mejor estrategia para "ganarle a la inflación", uno de los principales problemas actuales de la economía argentina. "No ha habido desabastecimiento y bienvenido sea porque activa a la pequeña y mediana empresa y al sector industrial", celebró Alín.La avidez de los chilenos ya genera el surgimiento de algunos nuevos servicios, como paquetes turísticos destinados específicamente a hacer compras. El diario La Tercera consignó la aparición del Mendoza Shopping Day, un tipo de paquete que ofrece ir y volver de Santiago a Mendoza en menos de 24 horas con desayuno, jornada de compras en la principal tienda mayorista de la ciudad e incluso ofrece un cambio de moneda a precio preferencial.De todas maneras, los comerciantes mendocinos también apuestan a otro tipo de visitantes chilenos, que aprovechan los precios para también permanecer unos días. "Vienen las familias chilenas y quizás el ahorro que hacen lo utilizan para gastarlo en unos días de descanso y hacer algo de turismo", explicó.Los datos de migraciones muestran que el paso de chilenos hacia Argentina ha ido creciendo durante el 2023, llegando a la previsión de que en mayo crucen la frontera un 300% más de chilenos que en marzo. Sin embargo, la tendencia puede estancarse debido al clima, ya que el paso fronterizo suele cerrarse en tiempos de fuertes nevadas. De hecho, el túnel Cristo Redentor debió cerrar por tiempo indeterminado el domingo 21 de mayo.Medidas versus libre mercadoEl fenómeno que beneficia a los comerciantes mendocinos no es visto de la misma manera por sus pares chilenos, que dejan de recibir a los clientes que deciden llenar sus carritos del lado argentino. Un artículo portal chileno Emol recoge los reclamos de comerciantes de las ciudad chilenas Coyhaique y Osorno —cercanas a las fronteras con las provincias de Chubut y Río Negro respectivamente—, que consideran que los comercios argentinos se favorecen de una competencia "desleal" y piden medidas al Gobierno chileno.El artículo cita el ejemplo de lo que sucede en Uruguay, donde el Gobierno dispuso algunas exoneraciones y beneficios para comerciantes de la frontera uruguaya con Argentina, buscando amortiguar el éxodo de familias para hacer compras del lado argentino.Alín desdramatizó la situación, señalando que este tipo de fenómenos se da de forma "cíclica" a través del tiempo. "Hace un par de años los argentinos viajábamos a Chile para comprar y había kilómetros de cola", apuntó, recordando que incluso ahora muchos argentinos cruzan a Chile para comprar neumáticos, poco disponibles en la economía argentina."Como empresarios y comerciantes apostamos al libre comercio y a la oferta y la demanda", reivindicó Alín, especulando con que quizás la situación se solucionaría con una moneda única, una idea que no ha prosperado en las últimas décadas en el seno del Mercosur. La otra alternativa es intentar "adaptarse y que se adecúen los mercados".

