EEUU cree que grupos ucranianos estuvieron detrás de los ataques con drones al Kremlin

25.05.2023

"Funcionarios estadounidenses dijeron que el ataque con aviones no tripulados contra el Kremlin a principios de este mes probablemente fue orquestado por una de las unidades militares o de inteligencia especiales de Ucrania, la última de una serie de acciones encubiertas contra objetivos rusos que han desconcertado a la Administración Biden", afirma The New York Times en una nota publicada el miércoles 24 de mayo.En ella, señalan que las agencias de inteligencia de EEUU llegaron a esta conclusión tras interceptar comunicaciones de funcionarios rusos y de funcionarios ucranianos, comentando que creían que su país era el responsable de los ataques del 3 de mayo, en el que dos drones explotaron tras ser interceptados sobre el Kremlin.Rusia ya había responsabilizado a Kiev por la acción y la definió como un intento de matar al presidente ruso, Vladímir Putin. "Una intentona terrorista que puso a Ucrania en una fila con los Estados patrocinadores del terrorismo", lo caracterizó en aquel momento el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.El medio apunta que los ataques parecen ser "parte de una serie de operaciones que han incomodado a los funcionarios de Estados Unidos, el mayor proveedor de equipo militar de Ucrania (...). Además del ataque con aviones no tripulados, los funcionarios estadounidenses creen que los ucranianos fueron responsables del asesinato de la hija de un destacado filósofo y escritor ruso, el asesinato de un corresponsal de guerra y una serie de ataques en ciudades rusas cerca de la frontera con Ucrania, el más reciente de los cuales ocurrió el lunes".El artículo añade que los funcionarios de inteligencia estadounidenses, que hablaron con reporteros de The New York Times con la condición de anonimidad, también creen que el ataque a los oleoductos Nord Stream, que transportaban gas natural de Rusia a Europa, son responsabilidad de individuos proucranianos. Sin embargo, el medio estadounidense señala que los funcionarios estadounidenses no conocen el grado de responsabilidad directa del régimen de Kiev en los ataques ya que, indican, los líderes militares de Ucrania se han mostrado reacios a compartir con EEUU información sobre sus operaciones encubiertas y que el propio diseño de sus agencias de inteligencia incluye un sistema de compartimentación que da como resultado la opacidad de sus actividades.De todas maneras, The New York Times asegura que las agencias de EEUU sospechan que el líder ucraniano Volodímir Zelenski y sus principales ayudantes han establecido los parámetros generales de esta campaña de ataques, dejando las decisiones sobre a quién y qué apuntar a los servicios de seguridad y sus agentes. Al hacerlo, asegura el artículo, Zelenski y sus principales ayudantes pueden negar saber acerca de estos ataques terroristas."Los funcionarios estadounidenses han advertido repetidamente a Ucrania que no lleve a cabo ataques de alto perfil dentro de Rusia, citando el riesgo de una escalada", asegura el medio, añadiendo que "los ucranianos han seguido realizando operaciones encubiertas en suelo ruso a pesar de las reservas de Estados Unidos".Si bien la nota admite que los ataques encubiertos han fracasado en tener algún tipo de impacto en el curso del conflicto en Ucrania, añade que las fuentes de inteligencia de EEUU consultadas creen que el objetivo de estos podría ser reforzar la moral ucraniana, ya que las acciones hostiles de Kiev no han mostrado tener ningún tipo de efectividad.

