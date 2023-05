El extraño fenómeno que obliga a suspender el servicio de gas en el eje cafetero colombiano

https://sputniknews.lat/20230525/el-extrano-fenomeno-que-obliga-a-suspender-el-servicio-de-gas-en-el-eje-cafetero-colombiano-1139834268.html

Más de un millón de colombianos residentes en el Eje Cafetero del centro-oeste país se han visto afectados por la suspensión del suministro de gas luego de que se detectaran temperaturas superiores a los 600 grados en la zona correspondiente al volcán Cerro Bravo, en el departamento de Tolima.La empresa mixta de servicios públicos Transportadora de Gas Internacional (TGI) advirtió que se registraron elevadas temperaturas y presencia de roca incandescente muy cercana a las tuberías de gas de la compañía.Debido a estas "condiciones anormales", TGI debió suspender su servicio y apostar a la construcción de una tubería flexible como alternativa para el transporte de gas."Esto no es un fenómeno extraño", indicó a Sputnik, el ingeniero civil colombiano, especializado en ciencias de la tierra, Gonzalo Duque Escobar.¿Por qué se produce el fenómeno?El propio proceso de conformación del volcán da lugar a que se produzcan estos fenómenos, explicó el también docente de la Universidad Nacional de Colombia.Los orígenes del Cerro Bravo se remontan a 50.000 años atrás. Tras varios eventos esa formación antigua desapareció hasta el surgimiento de "un volcán moderno, hace al menos 14.000 años", en una parte de la cordillera de los Andes sin presencia de hielos, explicó Duque.Alarma por una posible actividad volcánicaLa aparición de elevadas temperaturas y gases preocupó a los colombianos que temieron una posible actividad volcánica del Cerro Bravo. Para el experto, esta hipótesis no era descabellada: el volcán ha tenido erupciones cada 300 o 400 años."Preocupa porque ya está en período de una nueva actividad", apuntó. Las investigaciones en los suelos revelaron que el volcán tuvo erupciones en los años 750, 1050, 1330 y 1720.Sin embargo, los exámenes de las autoridades colombianas no encontraron dióxido de azufre, "el gas típico de los volcanes andinos". En cambio hallaron "una alta concentración de metano, que no es un gas que tiene que ver con los volcanes".Si bien el Gobierno colombiano, a través de expertos del Puesto de Mando Unificado (PMU), continúa realizando estudios en terreno para identificar la causa de las altas temperaturas, la principal hipótesis es que sean producto de un incendio subterráneo, en línea con el análisis realizado por Duque.Soluciones alternativasEl especialista sostuvo que la turbera, que se alimenta de oxígeno entre las grietas de las rocas, se encuentra entre cuatro a siete metros de profundidad y podría llegar a arder a temperaturas de 1.000 grados.Aseguró que se recomendó a las autoridades "que no se haga lo que se acostumbra con turberas, echar agua para apagar eso, porque se genera una explosión y es un macizo rocoso que ya no tiene suelos".Cuando se hizo la carretera cercana al volcán en 1939 —además de unas obras en la vía en 1951— "quedaron bloques, que demoraron décadas para estabilizarse en toda la ladera", informó Duque. La compañía TGI, filial del Grupo Energía Bogotá, trabaja en la construcción de una conexión con tubería flexible, una solución que tomaría nueve días para reestablecer el servicio de gas a los colombianos.Para el experto, otra de las opciones válidas sería apostar por la posibilidad de construir una "pantalla de concreto con fines impermeables para que el agua no penetre en la zona donde está el gasoducto" y además funcione como "aislante térmico". Esta opción requeriría menos tiempo y "cualquier día que se gane es mucho", aseguró.

