¿Es susceptible la tecnología nuclear estadounidense de ser 'espiada'?

Un nuevo informe de un grupo de vigilancia del Gobierno estadounidense sobre las llamadas "amenazas internas" fue publicado en medio de los ataques... 25.05.2023, Sputnik Mundo

El informe afirmó que la agencia federal encargada de supervisar los secretos nucleares de Washington aún no ha creado un programa de "amenazas internas", aunque ya pasó una década después de que se le ordenara hacerlo por decreto presidencial.En particular, se especificó que el DOE no ha aplicado siete medidas necesarias, incluso después de que revisores independientes hicieran casi 50 hallazgos y recomendaciones para ayudar al departamento a implementar plenamente su programa. Además, "el DOE no hace un seguimiento formal ni informa de sus acciones para aplicarlas", añade el informe, señalando que "sin hacer un seguimiento ni informar de sus acciones para abordar las conclusiones y recomendaciones de los revisores independientes, el DOE no puede garantizar que haya abordado plenamente las deficiencias identificadas en el programa".Según el organismo de control del Gobierno estadounidense, esto significa que el DOE "no garantiza que los empleados estén formados para identificar y denunciar posibles amenazas internas" y "no definió claramente las responsabilidades de los contratistas en este programa".En respuesta, un portavoz del Departamento de Energía escribió que tomaron una serie de medidas para reforzar aún más las capacidades del departamento para "disuadir, detectar y mitigar eficazmente las amenazas internas en todo el sector nuclear".Sin embargo, la agencia destacó que el DOE cuenta con "una plantilla altamente examinada y mantiene programas específicamente diseñados para evitar o minimizar las amenazas internas, al tiempo que aprovecha las medidas de protección de larga data contra el uso indebido de los activos y recursos críticos del arsenal".El Gobierno de Obama estableció el programa "Amenaza Interna" en 2011, después de que la denunciante del Ejército, Chelsea Manning, ayudara a revelar pruebas de irregularidades masivas por parte de las fuerzas estadounidenses, incluyendo probables crímenes de guerra.

