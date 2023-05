https://sputniknews.lat/20230525/finlandia-anuncia-otro-paquete-de-ayuda-militar-a-ucrania-por-109-millones-1139853233.html

Finlandia anuncia otro paquete de ayuda militar a Ucrania por €109 millones

Finlandia anuncia otro paquete de ayuda militar a Ucrania por €109 millones

HELSINKI (Sputnik) — El Ministerio de Defensa de Finlandia anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por 109 millones de euros. 25.05.2023, Sputnik Mundo

"Esta es ya la decimosexta entrega de equipo militar de Finlandia a Ucrania, que incluye, en particular, armas antiaéreas y municiones. El costo estimado del equipo que conforma este lote para Finlandia es de 109 millones de euros", informó la autoridad castrense. El Ministerio precisó que el valor total de todos los paquetes de asistencia militar proporcionados por Finlandia a Ucrania es de 1.100 millones de euros. El ente no proporcionó información sobre el contenido exacto del lote ni sobre los métodos y plazos de su entrega a Ucrania. El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de la operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev.Moscú destacó que EEUU y otros países de la OTAN se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armas a las tropas ucranianas, que desde mediados de febrero de 2022 intensificaron sus ataques contra los civiles de las repúblicas de Donbás.La Cancillería rusa declaró que los países de la OTAN "están jugando con fuego". El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Occidente, al nutrir de armas a Ucrania, no contribuye al sostenimiento de las negociaciones ruso-ucranianas y que esa actividad tendrá un efecto negativo.

