Habrá que "buscar alternativas al acuerdo de granos" si las exportaciones rusas siguen bloqueadas

Habrá que "buscar alternativas al acuerdo de granos" si las exportaciones rusas siguen bloqueadas

"Si el Banco Agrícola ruso no conecta al [sistema interbancario] SWIFT y no se avanza en otros problemas 'sistémicos' que bloquean nuestras exportaciones...

El Ministerio explica que la parte rusa aceptó una prórroga de dos meses de la Iniciativa del Mar Negro sobre la exportación de alimentos ucranianos. "Al mismo tiempo, Kiev declara desvergonzada y abiertamente sus intereses puramente 'comerciales, beneficios para las empresas ucranianas e importantes ingresos fiscales para la economía militar', incluso en el contexto de posibles suministros de alimentos a países africanos, como parte de la tristemente célebre campaña de propaganda de Zelenski 'Grano de Ucrania'", explican desde el Ministerio."Sobre esta base, surgen preguntas legítimas: ¿por qué se siguen exportando con éxito alimentos ucranianos, mientras que el amoniaco ruso no fluye desde el puerto de Yuzhni? ¿Qué negoció entonces el secretario general de la ONU en Kiev el 8 de marzo y qué sentido tienen sus pertinentes propuestas si el suministro de esta materia prima clave para los fertilizantes sigue rodeado de interminables peticiones adicionales por parte de los ucranianos?". "Por nuestra parte, observamos que en cuanto el amoniaco no pase por el puerto de Yuzhni, hay otros puertos que hasta ahora trabajan con nuestra ayuda para la exportación de grano ucraniano. Si el Banco Agrícola Ruso no se conecta al SWIFT y no se avanza en otros problemas 'sistémicos' que bloquean nuestras exportaciones agrícolas, también habrá que buscar una alternativa a la Iniciativa del Mar Negro. Por ejemplo, los 'corredores de solidaridad' promocionados por la UE, a través de los cuales se exportan productos ucranianos en volúmenes considerables, aunque con costes internos y externos mucho más elevados".

