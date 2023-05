https://sputniknews.lat/20230525/inteligencia-de-eeuu-lo-admite-el-ataque-al-kremlin-fue-perpetrado-por-ucrania-1139861980.html

Inteligencia de EEUU lo admite: el ataque al Kremlin fue perpetrado por Ucrania

Inteligencia de EEUU lo admite: el ataque al Kremlin fue perpetrado por Ucrania

Así lo ha difundido el New York Times. Foro Económico Euroasiático: desdolarización imparable y más. EEUU puede caer en default. Boluarte, entre el juicio por... 25.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-25T18:49+0000

2023-05-25T18:49+0000

2023-05-25T18:49+0000

octavo mandamiento

foro económico euroasiático

vínculos

kremlin

drones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/19/1139861823_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_0ea43ab24c5bb67b6477e94c35cd94f0.png

Inteligencia de EEUU lo admite: el ataque al Kremlin fue perpetrado por Ucrania Inteligencia de EEUU lo admite: el ataque al Kremlin fue perpetrado por Ucrania

Foro Económico Euroasiático: desdolarización y lazos más fuertes con varios paísesAl intervenir en el Foro Económico Euroasiático, el presidente del Colegio de la Comisión Económica Euroasiática, Mijaíl Miasnikóvich, declaró que la Unión Económica Euroasiática [UEE] propone a los socios de la Organización de Cooperación de Shanghái [OCS] y el BRICS, crear una tarjeta de pago común.Pero no sólo entre estos países, y en su región: la UEE también busca fortalecer lazos con otras organizaciones y países de otras regiones del mundo, donde América Latina es un actor de suma importancia.Impago de deuda de EEUU: Fitch podría darle el golpe de gracia al país norteamericanoLa agencia de rating Fitch ha dado el primer aviso al Gobierno de EEUU ante la creciente posibilidad de un impago de la deuda. La agencia ha rebajado la perspectiva de la deuda –lo que no supone una rebaja del rating, pero es el primer paso para ello–, que ahora tiene "observación negativa", pese a mantener la nota más alta [AAA] que otorga la firma. El choque frontal entre demócratas y republicanos ha llevado a Fitch a ser la primera agencia entre las grandes en tomar una decisión y lanzar un aviso real [una rebaja de perspectiva] sobre la deuda de EEUU.Se confirma lo obvio sobre el ataque al KremlinTras haber agitado la idea de que el ataque con drones contra el Kremlin fue una operación de falsa bandera por la misma Rusia, la prensa estadounidense ahora dice que fue una operación de la inteligencia ucraniana. El New York Times cita a funcionarios de Inteligencia estadounidenses que aseguran que el ataque fue perpetrado por unidades ucranianas, pero que no pueden identificar la cadena de mando.Al igual que en la hipótesis que mantiene el mismo medio sobre el ataque a los gasoductos Nordstream, los culpables serían ucranianos pero sin responder directamente a Zelenski. Sin embargo, el subjefe de la agencia de inteligencia ucraniana, Vadim Skibitsky, en entrevista con el diario alemán Welt, admitió que intentan asesinar al presidente ruso y a otros comandantes.Boluarte entre el juicio por genocidio y la Alianza del PacíficoLa presidenta del Perú, Dina Boluarte, fue citada por la Fiscalía para declarar el próximo 31 de mayo en el marco de la investigación sobre genocidio, en la que se trata de establecer la responsabilidad sobre la muerte de 61 personas durante la represión de protestas populares. Pese a esta citación judicial, la presidenta obtuvo un importante apoyo en política exterior. Y es que durante su visita a Perú, la vicecanciller chilena, Gloria de la Fuente, aseguró que le corresponde a Lima la presidencia de la Alianza del Pacífico, tomando así distancia de las posturas de Colombia y México sobre la dirección de este organismo regional.AMLO admite que conflicto con Perú comenzó por golpe de Estado a Evo MoralesEl presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el deterioro de las relaciones de su Administración con Perú no es algo nuevo, al argumentar que los roces políticos comenzaron desde el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales en 2019.Según el abogado y analista político peruano Eduardo Gutara, las relaciones entre Perú y México se deterioraron desde la elección misma de Andrés Manuel López Obrador como presidente mexicano. "Recordemos que él viene para romper ese ciclo de Gobiernos del PRI [Partido Revolucionario Institucional], esos Gobiernos de derecha que se sumaron y se uniformaron al régimen de los EEUU", comentó Gutara.Las Galápagos, un rincón turístico anhelado según revista internacionalBaños y Galápagos. Destinos imperdibles en Ecuador. Así lo ha destacado en el mes de mayo la revista internacional especializada en turismo de lujo y estilo de vida Condé Nast Traveler en dos de sus reportajes.El Dr Juan Fernando Holguín Flores, embajador de Ecuador en Moscú, destaca que "Ecuador es un país pequeño pero muy diverso y hermoso. Este tipo de publicaciones muestran que el país está haciendo un buen trabajo con el turismo. Baños y Galápagos son dos rincones maravillosos del territorio ecuatoriano, que siempre han despertado el interés de los turistas".Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

foro económico euroasiático, vínculos, kremlin, drones, аудио