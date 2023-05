https://sputniknews.lat/20230525/policia-arresta-a-presuntos-responsables-de-tragedia-en-estadio-de-futbol-de-el-salvador--fotos-1139851456.html

Policía arresta a presuntos responsables de tragedia en estadio de futbol de El Salvador | Fotos

Policía arresta a presuntos responsables de tragedia en estadio de futbol de El Salvador | Fotos

SAN SALVADOR (Sputnik) — La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador anunció el arresto de cinco personas acusadas de ser responsables de una... 25.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-25T14:48+0000

2023-05-25T14:48+0000

2023-05-25T14:48+0000

américa latina

el salvador

sociedad

⚽ deportes

fútbol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/19/1139852473_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b9684559dea0a6d93f499b1269c2e57.jpg

"Luego de realizar las diligencias de investigación, se ha logrado individualizar a los responsables de la tragedia ocurrida en el Estadio Cuscatlán", informó la FGR en la red social Twitter. Agregó que "los organizadores, al agotar las entradas disponibles para el encuentro deportivo, decidieron comercializar ilegalmente boletos emitidos para encuentros anteriores". Entre los detenidos se encuentran tres de los principales directivos del equipo Alianza Futbol Club, que era local en un partido de cuartos de final del Torneo Clausura 2023, el cual finalmente no se pudo jugar por la tragedia, ocurrida en las gradas de sol del estadio Cuscatlán de la capital. Los arrestados fueron identificados como Pedro Hernández, presidente del club; Edwin Abarca Ventura, su gerente de seguridad; y Zoila Córdova, gerente financiera. Los otros dos son Reynaldo Avelar Contreras, gerente general de la empresa Estadios Deportivos de El Salvador EDESSA de CV, que administra el estadio, y Samuel García Montano, encargado de las llaves de la instalación. La fiscalía acusa a los detenidos de los delitos de homicidio culposo; lesiones culposas y estragos públicos. "Consta en las investigaciones ejecutadas que las puertas habilitadas no eran suficientes para el número de aficionados. Esos únicos accesos, además, no fueron abiertos con suficiente anticipación para un ingreso ordenado y seguro", explicó la FGR. La Federación Salvadoreña de Fútbol dio por finalizado el torneo, que se encontraba en su etapa de cuartos de final, por respeto al luto de las familias de las víctimas y para buscar las medidas que garanticen la seguridad de las personas en los partidos.

https://sputniknews.lat/20230522/la-sobreventa-de-boletos-habria-causado-la-estampida-humana-en-el-salvador-1139711301.html

el salvador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

el salvador, sociedad, ⚽ deportes, fútbol