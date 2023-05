https://sputniknews.lat/20230525/pronto-apareceran-nuevos-oligarcas-como-kiev-destruye-el-negocio-en-ucrania-1139847072.html

"Pronto aparecerán nuevos oligarcas": cómo Kiev destruye el negocio en Ucrania

"Pronto aparecerán nuevos oligarcas": cómo Kiev destruye el negocio en Ucrania

El negocio en Ucrania está bajo el peligro de la incautación hostil e ilegal respaldada por altos oficiales ucranianos. Los últimos meses varias grandes... 25.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-25T14:31+0000

2023-05-25T14:31+0000

2023-05-25T14:31+0000

economía

🏛️ compañías

ucrania

🌍 europa

corrupción

redada

robo

sanciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/19/1139847388_0:2:2730:1538_1920x0_80_0_0_13c01e21eaa2ca18cad7a63744dfabd3.jpg

La empresa ucraniana Smart Holding es uno de los mayores grupos de inversión de Ucrania, centrado en recursos naturales, agricultura, comercio minorista, construcción naval e inmobiliaria, y actualmente está sancionada por el Gobierno ucraniano bajo el pretexto de su ayuda a Rusia, de acuerdo con el artículo de Politico.Lo importante es que la única persona que pudiera tener lazos con Rusia, el fundador de la empresa, Vadim Novínski, renunció a la propiedad de la empresa el año pasado y no ha participado en su gestión desde 2013, mientras que la empresa dejó de operar en el país vecino en 2014. Aunque Smart Holding ha prestado ayuda a Ucrania hasta 20 millones de dólares, las medidas punitivas siguen cayendo sobre la compañía sin explicaciones concretas y unas acusaciones totalmente ambiguas.De hecho, cuando la empresa solicitó a las autoridades una explicación del porqué se la está sancionando y confiscando sus bienes, la respuesta fue que se trata de información secreta, por lo cual no les será proporcionada. El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) no aporta ninguna prueba documental de que la empresa esté relacionada con Rusia o con Novínski, a quien se considera su beneficiario sin motivos concretos. Como consecuencia, la empresa ya ha sufrido varias redadas en las que se le han confiscado activos por valor de 96 millones de dólares, así como documentos de 40 empresas y 30 pozos de gas natural, que SBU llamó propiedad de Novínski.La nueva directora general de Smart Holding, Yulia Kiriánova, que compartió esta información con el medio, cree que en el proceso están implicados altos cargos del Gobierno ucraniano y su objetivo lo constituye conseguir que la empresa acepte la venta bajo una oferta pública de adquisición hostil. Kiriánova opina que la crisis en el país es utilizada "por actores poderosos y políticamente conectados en Ucrania para enriquecerse, extorsionando, saqueando y debilitando a rivales comerciales", como la cita la publicación.Consecuencias durasY este no es el único caso. El artículo aborda la situación con la principal empresa de apuestas deportivas del mundo, Parimatch, que fue añadida recientemente a la lista de empresas sancionadas, pero también nunca ha recibido una explicación oficial de los servicios de seguridad ucranianos. Se destaca, que las explicaciones no oficiales tampoco concuerdan con las causas por las que podrían ser objeto de medidas punitivas.Kiriánova también contó que, antes de una de las redadas, le ofrecieron vender la empresa a un tercio del precio de mercado a inversores estadounidenses y británicos, que afirmaron que podrían "solucionar cualquier problema con la oficina del presidente de Ucrania", pero que fueron rechazados. Debido a los recientes acontecimientos, la empresa ha sufrido enormes daños, que han provocado el despido de 3.000 empleados, y esto no es el final. La propietaria cree que tales acciones no son menos perjudiciales para la propia economía de Ucrania.Smart Holding se ha dirigido a altos funcionarios ucranianos, precisa el artículo, incluido el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andréi Yermak, para recibir explicaciones, pero sigue sin respuesta.Bajo condición de anonimato por temor a represalias, un ejecutivo de una de las empresas ucranianas afirmó a Politico que "algunos de los muy poderosos" utilizan tiempos difíciles para el Estado "para violar a las empresas". Añadió que la actual Administración ucraniana disfruta de "un poder casi ilimitado" y a causa de la crisis "es intocable a los ojos de la comunidad internacional y de los medios de comunicación."

https://sputniknews.lat/20230524/ucrania-insiste-en-mantener-el-transito-del-gas-ruso-a-traves-de-su-territorio-1139807942.html

https://sputniknews.lat/20230524/ucrania-insiste-en-mantener-el-transito-del-gas-ruso-a-traves-de-su-territorio-1139807942.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🏛️ compañías, ucrania, 🌍 europa, corrupción, redada, robo, sanciones