AMLO: "Todo el que se lance en contra de México, la recomendación va a ser que no se vote por ellos"

"No se le puede echar la culpa a México, no se puede faltarle al respeto ni lo vamos a permitir. Ni faltarle el respeto a los migrantes, tampoco. Por eso que no se extrañen, todo el que se lance en contra de México y que quiera ocupar cargo, con todo respeto, la recomendación va a ser que no se vote por ellos. Que los mexicanos-estadounidenses que lo piensen, que lo reflexionen y que no los utilicen, incluso a los hispanos porque el que persigue migrantes está violando hasta principios bíblicos aunque vaya al templo", sentenció.