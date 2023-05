https://sputniknews.lat/20230526/arquitecto-del-caos-la-influencia-de-zbigniew-brzezinski-en-la-politica-exterior-de-eeuu-1139894545.html

Arquitecto del caos: la influencia de Zbigniew Brzezinski en la política exterior de EEUU

Pocos pensadores influyeron tanto en la formulación de la política exterior estadounidense como Zbigniew Brzezinski, que fue asesor de Seguridad Nacional del... 26.05.2023

Posteriormente, Brzezinski ocupó el cargo de asesor político en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un influyente think tank situado en Washington. Como pensador y geoestratega, sus ideas acabaron convirtiéndose en auténticos dogmas en la relación entre EEUU y Europa, sirviendo de base para la expansión de la influencia estadounidense en el continente.Desde 1997, Brzezinski ya escribía sobre la necesidad de ampliar la Unión Europea (UE) que, según su visión, crearía lazos económicos e intereses políticos comunes, que deberían ser protegidos por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).Con ello, sugería Brzezinski, la expansión de la UE debería ir acompañada de la correspondiente expansión de la OTAN en el contexto de la pos Guerra Fría. Europa, en sus palabras, era una especie de "cabeza de puente para EEUU en Eurasia", mientras que el bloque representaba el principal baluarte de la influencia militar norteamericana en el continente.Para Brzezinski, la participación de Rusia en la alianza (que incluso llegó a plantearse a finales de los noventa y principios de los 2000) diluiría la organización hasta el punto de hacerla carecer de sentido.El razonamiento implícito en el pensamiento de Brzezinski era simple: ¿cómo podría sobrevivir la OTAN si absorbía a su principal rival geopolítico? Al mismo tiempo, el político comprendió que si se excluía y rechazaba categóricamente a los rusos en su intento de mejorar las relaciones con la Alianza Atlántica, Moscú se resentiría.Hay que recordar que en diversos momentos de su historia Rusia se ha visto rechazada, cercada y aislada por Occidente, lo que a menudo ha contribuido a aumentar la desconfianza entre ambas partes, y en esto Brzezinski tenía algo de razón.El geostratega, sin embargo, llegó a sugerir que la cuestión de la participación de Moscú tendría que considerarse solamente una vez que la OTAN hubiera llegado ya a las fronteras rusas y solamente si Rusia cumplía los criterios básicos para la integración en la alianza.A este respecto, Brzezinski subestimó las preocupaciones históricas de Rusia respecto a la seguridad, compartidas por varios de sus gobernantes a lo largo de la historia. El líder soviético Iósif Stalin, por ejemplo, sostenía que: cuando un Estado desea atacar a otro con el que no tiene frontera, este Estado (el agresor) empieza a crear "nuevas fronteras" hasta acercarse al Estado que desea atacar.Ahora bien, la expansión de la OTAN (en forma no de Estado, sino de grupo de Estados) hacia el este, hacia las fronteras de Rusia, representaba exactamente este tipo de amenaza para Moscú.Sea como fuere, lo más sorprendente del trabajo de Brzezinski es el grado de acierto con el que predijo los movimientos de expansión de la OTAN a finales de los noventa y principios de los 2000.Escribiendo en 1995 para la revista estadounidense Foreign Affairs, Brzezinski subrayó que los cuatro países centroeuropeos que primero deberían ser absorbidos por la OTAN deberían ser: Polonia, República Checa, Hungría y Eslovaquia, y que dicho proceso podría completarse a finales de 1998.Sin embargo, fue en 1999 (solo un año después del plazo imaginado por Brzezinski) cuando Polonia, República Checa y Hungría se incorporaron a la OTAN durante la primera oleada de expansión de la alianza en Europa oriental.En 2004 ya se habían incorporado Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria, y la OTAN limitaba con Rusia a través de los países bálticos. El sueño de Brzezinski de poner al bloque cara a cara con Moscú se había hecho realidad. En efecto, consideraba la expansión de la OTAN como un proceso históricamente constructivo para dar forma a una Europa segura, estable y democrática, a imagen y semejanza del propio EEUU.No obstante, la receptividad europea a la expansión de la OTAN (bajo dirección estadounidense) trajo consigo una gran inestabilidad para el continente. Puso de manifiesto, como ya había señalado el presidente ruso, Vladímir Putin, en 2007 en la Conferencia de Múnich (Alemania), que la expansión de la Alianza Atlántica no tenía nada que ver con su modernización ni con la defensa de la democracia, sino que era una abierta provocación contra Rusia.No obstante, Brzezinski sugirió a la Administración estadounidense la elaboración de maniobras conjuntas periódicas, la planificación coordinada y el preposicionamiento de equipos militares en los nuevos Estados miembros, para dar contenido a las garantías inherentes al artículo 5 de la OTAN que trata del mecanismo de defensa colectiva.Esto fue precisamente lo que acabó ocurriendo cuando se instalaron misiles antibalísticos en países como Rumanía y Polonia después de 2008, lo que acentuó aún más la percepción del Kremlin de que la expansión de la OTAN estaba dirigida en realidad contra Rusia.En cuanto a Ucrania, el geostratega ya estaba dejando claro que el país, debido a su tamaño y ubicación geoestratégica, era demasiado importante para ser ignorado por la UE y la OTAN. Entre 2005 y 2010, indicó Brzezinski, Kiev, siempre que realizara cruciales reformas internas, debería iniciar ya las negociaciones para su admisión en el bloque europeo y en la alianza.La precisión de Brzezinski volvió a estar presente, ya que fue exactamente en 2008, durante la Conferencia de Bucarest en Rumanía, cuando los países de la OTAN expresaron su intención de incluir a Ucrania y Georgia en su composición.Cuando se anunciaron los planes de la OTAN, Rusia expresó abiertamente su descontento con el deseo de la alianza de absorber a sus vecinos situados al oeste y al sur de las fronteras rusas. En aquel momento, Moscú creía que si Ucrania y Georgia eran aceptadas como miembros del bloque militar occidental, se desplegarían misiles balísticos y tropas de la OTAN en sus territorios, algo fácilmente realizable con una simple orden de Washington.No por casualidad, ya había quedado claro para Rusia que la intención de la OTAN —y en el límite de la Administración estadounidense— era utilizar a los países vecinos como "plataformas" para socavar su seguridad y su posición en el espacio postsoviético.En última instancia, el estallido del conflicto en Ucrania en 2022 se debió en gran medida a la errática política de EEUU al llevar a cabo precisamente una política de expansión de la Alianza Atlántica cerca de las fronteras rusas, sin tener en cuenta las aprensiones de Moscú al respecto.Todo ello porque los estadounidenses decidieron poner en práctica los consejos y directrices de Zbigniew Brzezinski, uno de sus principales visionarios geopolíticos y auténtico arquitecto del caos.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

