El presidente de Serbia pone el Ejército en máxima alerta de combate | Video

BELGRADO (Sputnik) – El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, puso el Ejército en máxima alerta de combate por la situación en Kosovo y Metojia, comunicó la... 26.05.2023, Sputnik Mundo

"El presidente Aleksandar Vucic, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Serbia, firmó una orden que pone el Ejército del país en máxima alerta de combate y ordenó desplazarse con urgencia hacia la línea administrativa con Kosovo y Metojia", publicó el medio.El 21 de mayo, el secretario de Estado (rango de viceministro) del Ministerio de Defensa de Serbia, Nemanja Starovic, comunicó que los países de la OTAN no pidieron permiso a las autoridades serbias para enviar a sus militares a la etapa de los Balcanes Occidentales de los ejercicios Defender Europe 2023, que se celebra en Kosovo y Metojia.Kosovo, según la resolución 1244 del Consejo de seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no tiene Ejército propio, pero las autoridades de Pristina, con el apoyo material de la OTAN, están modernizando y entrenando a las SBK para transformarlas en fuerzas armadas de pleno derecho, lo que provoca protestas de las autoridades serbias.Kosovo, poblado mayoritariamente por albaneses, proclamó en 2008 la independencia unilateral de Serbia, siendo reconocido por Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países miembros de la Unión Europea, pero no por la propia Serbia, Rusia, China, España, Grecia, Irán y otras naciones.

