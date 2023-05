https://sputniknews.lat/20230526/el-reino-unido-prueba-con-eeuu-y-australia-uso-militar-de-la-inteligencia-artificial-1139880782.html

El Reino Unido prueba con EEUU y Australia uso militar de la inteligencia artificial

El Reino Unido prueba con EEUU y Australia uso militar de la inteligencia artificial

MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Defensa del Reino Unido realizó con Estados Unidos y Australia pruebas de equipos militares con inteligencia artificial. 26.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-26T09:51+0000

2023-05-26T09:51+0000

2023-05-26T09:51+0000

defensa

🛡️ fuerzas armadas

reino unido

eeuu

australia

aukus

inteligencia artificial

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/0a/05/1116777572_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_7aa85da24780c4354b94d41193dd8770.jpg

De acuerdo con la entidad, durante los ensayos que tuvieron lugar en abril pasado en una base británica, los militares de los tres países probaron los algoritmos de aprendizaje automático que ayudan a los equipos a identificar blancos en el campo de batalla y transmitir los datos de forma inmediata. Para los ensayos se movilizaron tanques, blindados para el transporte de tropas, vehículos autónomos, drones y otros, siempre según el departamento de defensa británico. La entidad del país monárquico destacó que "fue el primer ensayo de la inteligencia artificial en el marco del pacto AUKUS" con el objetivo de acelerar el uso militar de estas tecnologías. El 15 de septiembre de 2021, Estados Unidos, Reino Unido y Australia anunciaron el nuevo acuerdo militar AUKUS, que en la primera fase supone la construcción de ocho submarinos nucleares para el país oceánico. El Tratado de No Proliferación Nuclear prohíbe a Estados Unidos, Reino Unido y las otras tres potencias nucleares transferir a cualquier nación, sea la que fuese, armas o dispositivos nucleares explosivos o el control sobre los mismos. Las cláusulas del acuerdo prohíben también a los Estados poseedores de armas nucleares que ayuden a cualquier país no poseedor de armas nucleares (sea o no parte en el Tratado), en el caso dado a Australia, a fabricar o adquirir tales armas o dispositivos o a tener control de los mismos. El pacto bélico ha causado malestar en China porque, según denunció, socava la paz y la estabilidad regional. Nueva Zelanda advirtió ya que no tolerará los submarinos nucleares de Australia en sus aguas territoriales. Altos cargos de Moscú llamaron al Organismo Internacional de Energía Atómica a supervisar el material nuclear que se encontraría en Australia en referencia al uranio enriquecido que usan los submarinos nucleares.

https://sputniknews.lat/20230526/defensa-rusa-eeuu-desarrolla-armas-biologicas-en-ucrania-1139878854.html

reino unido

eeuu

australia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ fuerzas armadas, reino unido, eeuu, australia, aukus, inteligencia artificial