El Reino Unido se está quedando sin armas para darle a Ucrania

El Reino Unido se está quedando sin armas para darle a Ucrania

Al Reino Unido le quedan muy pocas armas para darle a Ucrania porque sus Fuerzas Armadas no tienen fondos suficientes, advirtió el analista al conocido diario británico.La advertencia de Wheeldon llega luego de que el primer ministro Sunak reiterara su respaldo al régimen de Kiev y señalara que era un apoyo "a largo plazo"."Fuimos el primer país en proporcionar [a Ucrania] tanques de batalla principales y armas de mayor alcance, también ayudamos con la defensa aérea y entrenamos a las fuerzas ucranianas. Hemos liderado la carga para asegurarnos de que hayan tenido los recursos y vamos a ser firmes en nuestro apoyo a Ucrania. Nuestro apoyo no va a desaparecer", dijo esta semana el primer ministro británico durante su intervención en la Conferencia de Defensa de Londres.Además, el Reino Unido acaba de enviar a Ucrania su misil no nuclear más potente, el Storm Shadow, que puede atacar objetivos desde un rango de 250 kilómetros.Si bien el Gobierno británico no aclaró la cantidad de misiles que se le donó al régimen de Kiev, de acuerdo a Wheeldon, la mayoría del stock del Reino Unido debe retenerse en caso de un conflicto que involucre directamente a sus Fuerzas Armadas, sugiriendo que los misiles donados podrían ya haber pasado su fecha de caducidad."El triste hecho es que después de proporcionar una cantidad no cuantificada de misiles Storm Shadow probablemente caducados, el Reino Unido tiene poco más que puede dar", dijo.Wheeldon argumentó diciendo que el Reino Unido no puede permitirse ofrecer aviones de combate porque su flota es demasiado pequeña y alcanza solo para defender a su territorio.En ese sentido, el experto subraya que pese a las promesas de Sunak, quien sigue los pasos del igualmente pro-Ucrania ex primer ministro Boris Johnson, la realidad es que Reino Unido tiene poco para ofrecer a Kiev en materia de ayuda militar."Con respecto a nuestra capacidad de equipamiento y nuestra capacidad en general, somos una nación que, en lo que respecta a la Defensa, ya no tiene recursos disponibles", sentenció.

