https://sputniknews.lat/20230526/escritores-y-artistas-de-cuba-rechazan-boicot-y-agresiones-contra-duo-buena-fe-en-espana-1139875701.html

Escritores y artistas de Cuba rechazan boicot y agresiones contra dúo Buena Fe en España

Escritores y artistas de Cuba rechazan boicot y agresiones contra dúo Buena Fe en España

LA HABANA (Sputnik) — Los miembros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) rechazaron el 25 de mayo los actos violentos y agresiones contra el dúo... 26.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-26T02:46+0000

2023-05-26T02:46+0000

2023-05-26T02:46+0000

américa latina

sociedad

cuba

madrid

🎭 arte y cultura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/1a/1139875394_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d106113f1f08ad5b0852b12f7fba36d6.jpg

Durante un acto en solidaridad con el dúo, integrado por Israel Rojas y Yoel Martínez, la organización respaldó el derecho de dichos músicos a presentarse libremente, y pidieron el fin de las agresiones de las que son objetos desde hace varios días por grupos que presionan para que les cancelen los conciertos programados en España. El texto fue firmado por los escritores y artistas cubanos, la Asociación Hermanos Saíz, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura y el Ministerio de Cultura y sus instituciones. El documento fue leído por la vicepresidenta de la sección de Música de la UNEAC, Marta Campos, ante un nutrido grupo de escritores, músicos, pintores, actores y representantes de otros géneros artísticos que se solidarizaron con los dos músicos isleños. Como resultado de las presiones de grupos radicales de emigrados cubanos asentados en España, algunos con abiertos vínculos políticos con el grupo ultraderechista Vox, fueron cancelados algunos conciertos de Buena Fe en Madrid, Salamanca, Zamora y Barcelona, ante el riesgo de disturbios como consecuencia de las amenazas lanzadas contra los músicos cubanos en redes sociales. Sputnik conversó también con la actriz Corina Mestre, profesora de la Escuela Nacional de Arte, quien censuró las agresiones en España contra Buena Fé. Para Mestre, con "un enemigo u oponente inteligente, se dialoga y se discute y eso merece respeto, pero a estos niveles de violencia que se está llegando por personas completamente irrespetables no hay diálogo posible porque son gente que solo son una lacra". La prestigiosa intérprete del cine, la televisión y el teatro cubano, las acciones violentas como las perpetradas contra Buena Fé solo entorpecen la paz y el futuro. El trovador y periodista Fidel Díaz Castro, director de la revista cultural El Caimán Barbudo, comentó a Sputnik que "lo que está sucediendo con el dúo Buena Fe es parte de una campaña que tiene muchos años, con diversas maneras de expresar el odio y la esencia es no perdonar que exista una alternativa a un mundo capitalista cada vez más feroz". "Ahora vemos a la ultraderecha más concentrada –insistió Díaz Castro-, con métodos que rayan en el fascismo, de tratar de manipular a la opinión pública internacional en contra de la Revolución cubana, una ultraderecha intolerante que se siente derrotada, porque a pesar de todo lo que han hecho e intentando, no han podido destruir a la Revolución". Díaz Castro exhortó a los artistas, "no solo cubanos sino todos los que tengan dignidad como creador, a rechazar estos actos de intolerancia y de agresión, incluso física contra el arte y el artista".

https://sputniknews.lat/20230524/rusia-y-cuba-conmemoran-el-dia-de-la-victoria-con-carrera-deportiva-1139817757.html

cuba

madrid

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, cuba, madrid, 🎭 arte y cultura