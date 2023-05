https://sputniknews.lat/20230526/general-estadounidense-desilusionado-con-el-rendimiento-ucraniano-1139912458.html

Alto rango militar de EEUU desarma propaganda exitista sobre Ucrania. Kiev desmilitariza a Reino Unido y destroza políticamente a Biden. Congreso brasileño... 26.05.2023, Sputnik Mundo

Ucrania desmilitarizó a Reino Unido y destroza a Biden políticamenteEn su intervención en la Conferencia de Defensa de Londres, el primer ministro británico, Rishi Sunak, insistió en que Reino Unido está comprometido a apoyar a Ucrania a largo plazo. "Fuimos el primer país en proporcionar [Ucrania] tanques de batalla principales y armas de mayor alcance, también ayudamos con la defensa aérea y entrenamos a las fuerzas ucranianas. Hemos liderado la carga para asegurarnos de que hayan tenido los recursos y vamos a ser firmes en nuestro apoyo a Ucrania. Nuestro apoyo no va a desaparecer".Unas declaraciones que contrastan con lo que ha manifestado el analista estratégico Howard Wheeldon en una entrevista para el periódico Daily Mail, en la que dijo que "a Gran Bretaña le quedan muy pocas armas para darle a Ucrania porque nuestras fuerzas armadas no tienen fondos suficientes. Gran Bretaña tampoco puede permitirse el lujo de ofrecer aviones de combate porque su flota existente es demasiado pequeña para defender estas costas".General estadounidense desilusionado con el rendimiento ucranianoEl jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de EEUU, el general Mark Milley, desarmó la propaganda exitista sobre el accionar militar ucraniano con sus declaraciones. Milley reconoció que Ucrania no alcanzará sus objetivos en el corto plazo. El general también rechazó que Ucrania utilice armamento estadounidense en territorio ruso, para evitar una escalada del conflicto, y sostuvo que el envío de aviones cazas F-16 no alterarán el rumbo del conflicto. La Administración Biden confirmó que nominará al general Charles Brown Jr. para reemplazar a Milley al mando del Estado Mayor.El Congreso brasileño quiere reorganizarle dos ministerios a LulaUna comisión mixta del Congreso brasileño aprobó una propuesta para reorganizar las funciones de los Ministerios de Medio Ambiente y de Pueblos Indígenas que fueron creados por una medida provisional del Ejecutivo que debe ser aprobada por el Congreso en 120 días. Al revisar dicha medida, la comisión sugiere eliminar la responsabilidad de demarcación de las tierras indígenas del Ministerio de los Pueblos Indígenas y quitarle el Registro Ambiental Rural y otros sistemas de información a Ministerio de Medio Ambiente. Es una derrota parlamentaria para Lula, pero todavía la medida no fue discutida en el pleno de las Cámaras.El abogado y analista brasileño Raphael Machado Silva evaluó al respecto que "el Gobierno de Lula ha conseguido negociar con el parlamento, y en esa situación de esa transferencia de funciones del Ministerio [...] para esa cuestión, no me parece que habrá tantas dificultades".Cuba afirma su disposición de ser un puente entre América Latina y los miembros de la UEEEl presidente de Cuba, Miguel Díaz–Canel, reiteró el compromiso de su país para actuar como puente entre los países latinoamericanos y euroasiáticos. Un mensaje que envió en formato de vídeo a los asistentes de la cumbre de los líderes de la Unión Económica Euroasiática [UEE].El profesor titular en Ciencias Históricas de la Universidad de la Habana Óscar Villar Barroso, indicó al respecto que la isla es miembro observador de la UEE, además de haber sido un miembro pleno del Consejo de Ayuda Mutua Económica [COMECON] de los países socialistas.La revolución de la computación cuántica: ¿qué es y cómo funciona?La computación cuántica es un campo emergente de la informática que utiliza los principios de la mecánica cuántica para procesar información. A diferencia de la computación clásica, que utiliza bits para representar información en forma de 0 o 1.Joan Cobeña, Dr. en Informática y Ciencias de la computación, señala que "la computación cuántica es un avance muy importante de la tecnología. Su eficacia y rapidez con la computación tradicional son muy diferentes, y se sigue avanzando en su desarrollo, para que cada vez sean más las áreas que se puedan abarcar con esta tecnología".Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

