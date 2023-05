https://sputniknews.lat/20230526/gobierno-de-mexico-mientras-no-haya-normalidad-democratica-en-peru-no-queremos-relaciones-1139906239.html

Gobierno de México: "Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones"

Gobierno de México: "Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones"

Luego de que el Congreso de Perú nombró a el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como persona 'non grata' el mandatario aseveró que mientras el... 26.05.2023, Sputnik Mundo

Asimismo, el jefe del Ejecutivo mexicano agradeció a los legisladores peruanos que no votaron por la declaración de 'persona non grata' y aseveró que lamenta la designación solamente porque no podrá visitar al pueblo peruano. El mandatario mexicano indicó que a su Gobierno no le interesa mantener relaciones comerciales o políticas con Perú hasta en dicho país no exista una "normalidad democrática". Desde diciembre de 2022, cuando el expresidente peruano Pedro Castillo fue detenido tras disolver el Congreso, el mandatario mexicano ha estado en constante fricción con el Gobierno de Boluarte y calificó el acto como golpe de Estado.En tanto, Boluarte acusó al mandatario mexicano de injerencia y apuntó que López Obrador incluso se niega a entregarle la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.Sobre el tema de la alianza, el mandatario de México aseveró en su conferencia de prensa de este 26 de mayo que podría entregar la presidencia de la misma a Chile, puesto que entregársela a Colombia es imposible, pues Gustavo Petro también es "persona non grata" en territorio peruano.

