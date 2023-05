https://sputniknews.lat/20230526/izquierda-suramericana-analiza-en-uruguay-integracion-previo-a-reunion-convocada-por-lula-1139906708.html

Izquierda suramericana analiza en Uruguay integración previo a reunión convocada por Lula

MONTEVIDEO (Sputnik) — Líderes de la izquierda de América del Sur y analistas se encuentran los días 26 y 27 de mayo en Montevideo para elaborar un documento...

"Estaremos viendo, de todo lo que hemos discutido, qué contenidos nos parecen más necesarios para una Carta de Montevideo y que llegue como un insumo a la actividad que convoca el presidente Lula el 30 de mayo. Nos parece que se debe reflexionar desde distintos ámbitos abiertamente para que la integración no sea vista desde los gobiernos, sino que tenga componentes de sociedad", comentó Sputnik una de las organizadoras, Monica Xavier, exsenadora y expresidenta del opositor uruguayo Frente Amplio (izquierda). El Coloquio Montevideo por la Integración Suramericana tendrá entre sus principales participantes al expresidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998), al exmandatario uruguayo José Mujica (2010-2015), al excanciller ecuatoriano Guillaume Long, al exministro de Relaciones Exteriores uruguayo Rodolfo Nin Novoa, al asesor presidencial de Brasil, Celso Amorim, y al exministro de Economía y Comercio chileno Carlos Ominami, entre otros. El encuentro se realiza en vísperas de una reunión de mandatarios de la región convocada por Lula en Brasilia para el 30 de mayo, y que tendría como objetivo un relanzamiento de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). "El asunto más importante a tratar en este evento es el futuro de la integración latinoamericana y las posibilidades de crear un nuevo bloque que agrupe a los 12 países. Mucho se ha hablado de un posible retorno de la Unasur, pero corrigiendo los errores que hicieron que esa organización acabara fracasando", dijo a la Agencia Sputnik la experta en relaciones internacionales Nastasia Barceló, de la Universidad de la República Oriental del Uruguay y quien también integrará una de las mesas de debate de la reunión. El evento en la capital uruguaya, organizado por el Instituto Novos Paradigmas y por la Fundación Chile 21, contará con tres mesas de debates sobre la integración: la primera se discutirá desde el punto de vista empresarial y la cooperación científico-técnica, la segunda sobre el mundo del trabajo y la tercera sobre una nueva institucionalidad política; posteriormente habrá una declaración final. Xavier consideró que el objetivo del evento "es seguir sumando reflexiones a esos esfuerzos que hacen quienes tienen el impulso y el poder como es Lula", y señaló que "de muchos de estos insumos seguramente se nutrirá la decisión de gestar una nueva integración sudamericana".ErroresXavier afirmó que uno de los objetivos del evento es pensar la experiencia de la Unasur, así como otras en materia de integración regional durante la primera ola de gobiernos progresistas de forma "autocrítica".Para la exsenadora uruguaya, el grupo "tiene que ser una estructura que nos contemple a todos"."Uno puede ver algunos pecados de la Unasur y de otras estructuras que pretendieron sustituirlas y que no llegaron a un buen puerto como es el Prosur [Foro para el Progreso de América del Sur]", señaló.Xavier sostuvo que los gobiernos tienen que ser capaces de generar una estructura que "dé soluciones, sea sostenible en el tiempo y supere los vaivenes político-ideológicos".La Unasur fue fundada en 2008 con la idea de incrementar el intercambio cultural, social y comercial en el sur de América Latina y desde esa región con otras del mundo. Inicialmente, estuvo conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.No obstante, el bloque está en crisis desde 2018 por diferencias políticas entre sus países miembros y se encuentra paralizada desde abril de 2019.Flexibilidad y regla del consensoPor su parte, Barceló opinó que uno de los factores que afectó a la Unasur fue la regla del consenso, ya que se necesitaba que todos los países estuvieran de acuerdo para impulsar políticas de integración.El 1 de marzo, Mujica viajó a Brasilia para presentar su proyecto de integración a Lula; anteriormente lo hizo con los líderes de Argentina, Colombia, Chile y Ecuador.La propuesta incluye la libre circulación de personas, el ejercicio libre de profesionales en todos los países del continente, coordinación entre comunidades científicas, nuevos mecanismos para la aprobación de medidas en los ámbitos regionales y símbolos comunes como himno, bandera y fechas conmemorativas comunes.Asimismo, Barceló consideró que se debería impulsar una flexibilidad en la integración."Tenemos el ejemplo de la Unión Europea que tiene un esquema de integración flexible. No se obliga a que todos los países formen parte de todos los espacios de integración. Existe una especie de paraguas institucional que los núclea, pero no todos participan de todos los mecanismos internos", indicó.¿Cuál plataforma?Mientras Xavier señaló que es necesario considerar reflotar la Unasur con algunas "modificaciones", Barceló indicó que tal vez no es "la mejor estrategia política" impulsar una nueva institucionalidad con el mismo nombre."Sin duda [la Unasur] merecería algunas modificaciones y es importante ver allí un andamiaje jurídico que es muy costoso en años de implementar para las estructuras de integraciones", afirmó Xavier.Por su parte, Barceló señaló que la izquierda tiene que "trabajar en esquemas menos ambiciosos" como es el caso de la Unasur."La ALADI [Asociación Latinoamericana de Integración], que tiene objetivos muy acotados y que fue creada en los años 80, tuvo un rol importante al ser la única organización que mantuvo a Cuba. Es un ejemplo de lo que ha funcionado en las últimas décadas. Cuando tenemos una organización con objetivos muy ambiciosos, por más que podamos estar de acuerdo, no necesariamente llega a un buen puerto. Capaz que ambicionar un poco menos, políticamente puede llegar a ser mejor para la región", reflexionó.Consideró que la izquierda tiene un desafío en la retórica, ya que en otros tiempos se utilizó mucho en materia de integración.Este evento tuvo uno anterior, en el cual se realizó una carta, el 15 de noviembre, firmada por siete expresidentes latinoamericanos y distintos líderes de izquierda, en la que se afirma que "la integración es hoy más necesaria que nunca" y "aportaría a un bien superior hoy día en peligro: la paz".

