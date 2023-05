https://sputniknews.lat/20230526/lasso-proyecta-mas-zonas-francas-para-ecuador-como-afectaria-al-pais--1139915320.html

Lasso proyecta más zonas francas para Ecuador ¿cómo afectaría al país?

La Corte Constitucional analiza el decreto-ley firmado por el presidente Guillermo Lasso el 23 de mayo que prevé beneficios para estas áreas.

contante y sonante

ecuador

guillermo lasso

zonas francas

exención

Lasso proyecta más zonas francas para Ecuador ¿cómo afectaría al país?

Tras activar el mecanismo constitucional de muerte cruzada, que disolvió el parlamento y lo habilita a gobernar por decreto, el mandatario presentó este proyecto enmarcado en la Ley de Atracción y Fomento de Inversiones para el Desarrollo Productivo.Si la Corte lo avala, la iniciativa de creación de una zona franca ya no quedaría exclusivamente en manos del Estado.Así, con una inversión mínima de 100.000 dólares un privado puede ser habilitado para instalar un espacio bajo este régimen. De acuerdo al Ejecutivo, la modificación fomentará las inversiones, el empleo y el crecimiento.En diálogo con Contante y Sonante el economista Diego Borja, exministro de Economía y Finanzas, y de Política Económica, cuestionó la medida.El proyecto ya había sido presentado el año pasado por el Ejecutivo a la Asamblea, que lo rechazó.El decreto-ley podría ser "una punta de lanza para crear una zona franca financiera donde además de los enormes beneficios que ha tenido ya el sector financiero se añaden estas exenciones tributarias", resaltó el entrevistado.De acuerdo al decreto, las nuevas zonas francas no pagarán el impuesto a la renta por 10 o 15 años, y pasado ese lapso tendrán una rebaja de 10 puntos porcentuales. Además se les exonera de tributos de comercio exterior y del IVA en la compra de insumos, materias primas u otros productos, entre otros incentivos.El entrevistado catalogó la propuesta como "muy aperturista" y aseguró que no habrá nuevas inversiones ya que más allá del incentivo tributario hay otros factores necesarios para atraer capitales. Por ejemplo la seguridad y la estabilidad política.En Uruguay Contante y Sonante se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

guillermo lasso, ecuador, zonas francas