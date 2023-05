https://sputniknews.lat/20230526/llamado-de-amlo-a-no-votar-por-desantis-responde-a-las-injerencias-de-eeuu-en-la-politica-mexicana-1139873372.html

Llamado de AMLO a no votar por DeSantis responde a "las injerencias de EEUU en la política mexicana"

El 25 de mayo, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador le pidió a la comunidad hispana de Florida que no le dé ni un voto al gobernador de ese Estado, Ron DeSantis, quien pretende convertirse en candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano.En su conferencia de prensa matutina, López Obrador se jactó de haber acertado al advertir que DeSantis utiliza el discurso antiinmigrante como estrategia de campaña rumbo a las elecciones presidenciales del 2024 en el país norteamericano.Esta no es la primera vez que el fundador de Morena —el partido en el poder en México— arremete contra lo que considera la hipocresía de los republicanos. El 9 de marzo pasado, el jefe de Estado del país latinoamericano aseguró que no permitiría que las Fuerzas Armadas de ningún país, pero en especial de Washington, intervengan en el territorio nacional.Aquella vez, el mandatario aludió directamente a las propuestas y comentarios de los legisladores republicanos Roger Marshall, Rick Scott y Dan Crenshaw realizados previamente. Concretamente, los representantes comenzaron una suerte de campaña para que la Administración Biden declare a los cárteles mexicanos de la droga como agrupaciones terroristas y, con ello, el Ejército estadounidense pueda intervenir en el país latinoamericano para, supuestamente, combatir al crimen organizado.En respuesta, Andrés Manuel acusó que se trataba de un ataque a la soberanía nacional y amenazó que, si los republicanos no cambiaban su actitud, emprendería una campaña en el país vecino para informar a la comunidad hispanoparlante sobre las acciones de seguridad que realiza su Gobierno y para llamar a no votar por el Partido Republicano.Poco después, el 26 de abril, el congresista republicano Dan Crenshaw presentó una resolución en la que acusó al gobernante mexicano de querer interferir en las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos. Incluso, el político denunció que, con sus declaraciones, López Obrador violó la ley estadounidense y los tratados internacionales, por lo que pidió a la Cámara de Representantes estadounidense exigir al mandatario mexicano retractarse y monitorear las actividades del Gobierno de México para evitar injerencias.Pero, ¿realmente se puede tildar de injerencista al presidente Andrés Manuel o estamos ante un escenario típico de cualquier proceso electoral?De acuerdo con el maestro en estudios México-EEUU, Juan Daniel Garay Saldaña, tanto Ron DeSantis como cualquier candidato a la presidencia de Estados Unidos, acostumbran a realizar su campaña electoral mediante un discurso agresivo contra el país latinoamericano. De esa manera, el estudioso de la relación bilateral aseguró que se trata de la dinámica electoral de Estados Unidos."Hacer referencia a la frontera, hacer referencia a un posible muro, hacer referencia a los migrantes mexicanos, latinoamericanos, es decir, estos candidatos constantemente hacen política y buscan atraer votos electorales hablando de México, de los mexicanos o del muro", describió Garay Saldaña.En ese sentido, declaró el experto, Ron DeSantis, tratando de emular los pasos del expresidente Donald Trump (2017-2021), hace uso de esta retórica contra México y, en respuesta, el presidente mexicano hace este llamado a los votantes a no votar por el republicano. "Es decir, el presidente mexicano está respondiendo a la injerencia previa del país norteamericano". Incluso, el académico recordó que la relación bilateral durante el mandato del expresidente Trump fue adecuada. "Cuando finalmente vienen los resultados, y lo vimos con la propia relación entre el presidente Trump y el presidente López Obrador, finalmente los acuerdos llegan. No es una alianza en particular pero sí funciona la relación bilateral de manera adecuada, estableciéndose que, finalmente, México es su principal socio comercial y responde en esos términos ya de manera pragmática", apuntó.El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el 24 de febrero su intención de ser candidato presidencial en las elecciones de 2024 de Estados Unidos.Mediante un video de campaña enfocado en liderar un "Gran Resurgimiento Estadounidense", el político republicano centró su mensaje en la problemática causada por la ola de inmigrantes en la frontera sur con México, el aumento de la delincuencia y el "desastroso" manejo de la economía por parte del Gobierno federal.El 10 de mayo, un día antes del final de la política de expulsión conocida como Título 42 llegara a su fin, el Gobierno de Florida aprobó una ley mediante la cual se exigirá a las empresas con más que de 25 trabajadores que utilicen E-Verify, un sistema federal para comprobar el estatus migratorio de las personas. Asimismo, la legislación obligará a los hospitales que aceptan el seguro público Meicaid a recoger información sobre el estatus migratorio de los pacientes. Días después, el 13 de mayo, DeSantis se lanzó contra López Obrador, a quien acusó de no poder controlar a los cárteles de la droga y de no tener ningún tipo de control migratorio. El aspirante a ocupar la Casa Blanca lanzó su diatriba tras las críticas del presidente mexicano contra las leyes promulgadas en Florida que endurecen los castigos contra las personas migrantes.

