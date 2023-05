https://sputniknews.lat/20230526/llega-el-documental-sobre-sebastian-moro-periodista-que-murio-durante-el-golpe-de-estado-en-bolivia-1139873979.html

Llega el documental sobre Sebastián Moro, periodista que murió durante el golpe de Estado en Bolivia

Llega el documental sobre Sebastián Moro, periodista que murió durante el golpe de Estado en Bolivia

La muerte del periodista argentino durante el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019 aún no fue aclarada por la justicia boliviana. La realizadora María... 26.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-26T10:37+0000

2023-05-26T10:37+0000

2023-05-26T10:37+0000

américa latina

bolivia

evo morales

jeanine áñez

la paz

💬 entrevistas

periodistas

🎭 arte y cultura

golpe de estado

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e4/0b/10/1093512893_145:0:1345:675_1920x0_80_0_0_c5de39d4a95bafb153e3ef3eb9bad762.jpg

El comunicador argentino, que trabajaba para la organización campesina más grande de Bolivia y para un diario de Argentina, dejó testimonio de sus últimas horas en varios mensajes que envió a su madre y sus hermanas, en la provincia de Mendoza.Su voz, cortada inesperadamente el 10 de noviembre de 2019, es la base para tejer el relato de Sebastián Moro, el caminante, un documental que cuenta quién fue este periodista argentino y qué le pasó en sus últimos días con vida.Sputnik conversó con María Laura Cali, la realizadora del documental, y con Raquel Rochietti, madre de Sebastián, quienes compartieron sus impresiones sobre la cinta de inminente estreno en la ciudad de Buenos Aires, así como el derrotero de la causa judicial por su posible asesinato."He descansado por fin. Me relajé hasta que me puse a trabajar, pero no fue muy complicado hacer esa nota anunciando un poco el panorama de lo que se viene. Mañana va a estar muy heavy de nuevo, muy pesado. Así que preparándome para la guerra", dice Moro en uno de los audios incluidos en el documental dirigido por Cali.A pesar del agotamiento y estrés que dejaban los últimos días de presidencia de Evo Morales (2006-2019), el periodista sentía la obligación de estar en Bolivia y seguir con su trabajo, más allá de los pedidos de su familia en Argentina para que regresara de inmediato.Luego de enviar su última nota al diario Página 12, Moro salió a caminar por el barrio paceño de Sopocachi para despejarse: "Ahora he salido a caminar un rato. Después las voy teniendo al tanto", dice en su última comunicación, la noche del 9 de noviembre de 2019.Para ese momento, las fuerzas policiales de los nueve departamentos ya se habían sublevado contra Morales, cuya renuncia exigían.La pasión de un periodista"Hola mamá, ¿todo bien? Che, no se rían de la panza. Ha sido un efecto de la ropa, qué sé yo", se escucha la voz del periodista a su familia en los días previos, comentando una foto de cuerpo completo que les envió. Cali pudo acceder a las comunicaciones que mantuvo Sebastián en los días previos al golpe y su deceso.En conversación con Sputnik, Cali mencionó que con Sebastián Moro, el caminante intentó plasmar la vida de decenas de originarios de América Latina, quienes día tras día dejan sus vidas por sus ideales.La directora recordó que Moro dejó su Mendoza natal con el advenimiento del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019). Trabajador de la estatal Radio Nacional, con el despliegue del macrismo el periodista fue dejado de lado, luego de una década de cobertura de juicios de lesa humanidad contra represores destacados de la última dictadura militar (1976-1983).Eligió Bolivia "porque estaba enamorado del proceso de cambio. Llegó con toda la ilusión de tener un destino mejor". Moro trabajó para el periódico Prensa Rural, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), mientras tenía su programa en Radio Comunidad.El periodista empezó a escribir para Página 12 en las elecciones de octubre de 2019, cuando Morales fue reelecto con el 47%. Pero las denuncias de fraude de la oposición caldearon el clima político, hasta llegar al golpe del 10 de noviembre. Con la imposición del Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020) los comicios fueron anulados.El silencioEl 10 de noviembre, ante la falta de respuesta a los llamados de su familia, un amigo del periodista fue a su casa. Lo encontró "desvanecido, con golpes en el cuerpo. Lo llevaron a la clínica Rengel, donde murió el 16 de noviembre", contó Cali.En ese momento se dijo que había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV), que le habría ocasionado un estado de coma hasta su fallecimiento.Ante el contexto político impredecible, su familia fue presionada para cremar el cuerpo del periodista y que se lo llevasen cuanto antes a Argentina en una urna. Por ello, y frente a la falta de instituciones de justicia disponibles, tuvieron que llevar sus cenizas sin que se realizara la autopsia correspondiente.En ese momento, Cali estaba en La Paz registrando el momento del golpe. Días antes había hablado brevemente con Moro. "Nunca imaginé la violencia con que actuaron los grupos de choque de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Tarija", recordó.Cali comentó que durante las jornadas posteriores a la internación de Moro, su familia solicitó al Gobierno de Macri un avión sanitario para trasladarlo a su país, pero "la Embajada se lo negó, lo mismo cuando falleció. Le dijeron a su familia: 'No vas a poder trasladar el cuerpo, mejor crémenlo'".La directora del documental destacó que "en simultáneo, en esos días llegó un avión Hércules con armas y proyectiles usados en las masacres de Senkata (La Paz) y Sacaba (Cochabamba)".El anhelo de una mamáLa madre del periodista contó a Sputnik que cuando vio Sebastián Moro, el caminante "quería entrar en esa pantalla gigante y estar más cerca de mi hijo".Y consideró que es "un documental necesario para entender lo que realmente sucedió".Rochietti comentó que el pasado 10 de mayo, Día del Periodista en Bolivia, el embajador argentino Ariel Basteiro realizó un acto al cual concurrió el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, quien "dejó muy en claro que la causa judicial de Sebastián no había tenido el alcance que se esperaba".La madre del periodista pidió a los organismos que se comprometieran a investigar la muerte, tanto en Argentina como en Bolivia, hacer su trabajo para "que no se diluya" lo ocurrido a su hijo.En ambos países se abrieron causas judiciales por el deceso del periodista, pero a más de tres años no avanzan con la velocidad esperada.

https://sputniknews.lat/20200515/el-enigma-sobre-la-muerte-del-periodista-sebastian-moro-en-bolivia-1091442474.html

https://sputniknews.lat/20211007/familia-del-periodista-argentino-sebastian-moro-muerto-en-bolivia-reclama-justicia-1116828457.html

bolivia

la paz

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

bolivia, evo morales, jeanine áñez, la paz, 💬 entrevistas, periodistas, 🎭 arte y cultura, golpe de estado