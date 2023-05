México: "El Poder Judicial está sometido a una grave crisis de legitimidad"

https://sputniknews.lat/20230526/mexico-el-poder-judicial-esta-sometido-a-una-grave-crisis-de-legitimidad-1139879841.html

Tras la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de realizar una consulta popular para establecer si los ministros de la Suprema Corte... 26.05.2023, Sputnik Mundo

El presidente de México propuso recientemente que se realice una consulta ciudadana para que se decida si los ministros de la Suprema Corte tienen que ser electos mediante la realización de comicios. Al respecto, "estamos ante una propuesta bastante polémica, sobre todo porque tanto los partidos de oposición así como también una buena parte del sector académico no consideran que sea una buena idea", sostuvo el periodista corresponsal del Centro de Estudios de la Globalización en América Latina.Lo cierto es que "el Poder Judicial está sometido a una grave crisis de legitimidad, incluso desde mucho antes de que López Obrador tomara posesión como presidente del país", expresó. Hay que recordar que "los ministros de la Suprema Corte eran propuestos por el presidente de turno, y los partidos politicos estaban en un jaloneo para una distribución por medio de cuotas", indicó.López Obrador plantea una reforma profundaEs en este contexto que "el presidente ha propuesto una reforma profunda del Poder Judicial que incluye distintos niveles, tanto en el plano local, como estatal y federal", explicó. Sin embargo, "el partido oficial no cuenta con los votos suficientes para hacerse de la mayoría calificada y, en ese contexto, poder aprobar una reforma a la constitución", indicó Noyola. Por este motivo, "parece altamente improbable que pueda aprobarse una reforma de este tipo", concluyó el analista mexicano.Honduras cada vez más cerca de un Tratado de Libre Comercio con ChinaEn el marco de las actuales tensiones geopolíticas entre Occidente y China, "Honduras está tomando una decisión geopolítica propia y soberana", dijo a Sputnik el dirigente político Nelson Ávila.Honduras iniciará un proceso de negociación con el fin de firmar próximamente un Tratado de Libre Comercio con China, el cual incluirá como primer rubro el café del país centroamericano, indicó el 12 de mayo el canciller del país centroamericano Enrique Reina. Sin duda alguna, "este ha sido un paso muy importante, no sólo para la realidad política de Honduras, sino también para toda la región centroamericana", sostuvo el dirigente político hondureño.En la actualidad "tenemos un balance de poder que está transitando hacia la multipolaridad, en el que tanto China como EEUU son elementos capitales", explicó. Dado que los bloques se necesitan entre si, "es en este contexto que debemos entender este tipo de negociaciones", indicó Ávila. Por lo tanto, "en tiempos de tensiones entre los países de Occidente y los BRICS, "Honduras está tomando una decisión geopolítica propia y soberana", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre la perspectiva de Mearshimer en torno al rol de los Estados en los conflictos internacionales.EmprendedurismoEn el cierre cultural de M24 nos contactamos con el escritor y emprendedor uruguayo Federico Lavagna, con quien dialogamos sobre su libro "Cómo jubilarte a los 40 y divertirte en el intento".

