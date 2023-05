https://sputniknews.lat/20230526/podra-eeuu-devolver-la-mordida-a-china-por-micron-sin-romperse-los-dientes-1139906279.html

¿Podrá EEUU devolver la mordida a China por Micron sin romperse los dientes?

La publicación presta atención a la retórica del Departamento de Comercio estadounidense que se empeñó en presentar la situación como "una redada y un ataque" deliberados a las empresas del país, argumentando que la decisión china no representa "ninguna base fáctica" para las restricciones. Al mismo tiempo, tal comportamiento constituye nada más que una táctica estable de su justificación, mientras las acusaciones estadounidenses pueden, por el contrario, utilizarse solo para describir sus propias acciones que socavan el libre comercio en los últimos años, prosigue el artículo.Para China, la veracidad de la investigación, que contó con la participación de la Administración General de Aduanas y la Oficina de Examen de la Ciberseguridad del país, era prioritaria. Como consecuencia, un resultado negativo para Micron impediría continuar utilizando sus productos en las infraestructuras críticas de información del país.En estas circunstancias, la preocupación de EEUU no se limita solo a las posibles considerables pérdidas financieras, sino también por su expectativa de que China le imponga medidas similares a las que el Gobierno estadounidense lo ha impuesto bajo el pretexto de la "seguridad nacional". Sin embargo, como señala el texto, la empresa estadounidense Micron no representa la primera ocasión en que el Estado investiga a compañías extranjeras. Su objetivo es comprobar el cumplimiento de la legislación china por parte de las empresas."No se trata de apuntar a empresas concretas. No habrá discriminación basada en las distintas 'identidades' de la empresa, ni se perseguirá a nadie ni se le dará un trato especial", se subraya.Los productos de Micron en China se consideran desde hace tiempo un riesgo para la ciberseguridad. Las sospechas al respecto se han visto exacerbadas por las agresivas políticas competitivas que han perjudicado a las empresas del país asiático del mismo sector. Se observa que el caso es utilizado en los medios de comunicación occidentales para demostrar la probable escalada de la "guerra tecnológica", pero este asunto no puede clasificarse dentro de tal marco, cree el medio. El motivo reside en que EEUU, con el pretexto de proteger la seguridad nacional, recurre a todos los medios para suprimir "de forma unilateral y antimercado" la tecnología china, mientras que la auditoría de seguridad Micron solo pretendía proteger eficazmente sus propios intereses de seguridad nacional.Además, la política estadounidense de distorsión del mercado también queda demostrada por la exigencia de la Casa Blanca de que el Gobierno surcoreano prohíba a los fabricantes de chips surcoreanos ocupar el hueco dejado por Micron en el mercado chino. Paralelamente, EEUU se esfuerza por reprimir a la china Huawei y hacerse con el control de TikTok, se señala.Desde octubre de 2022, Washington ha impuesto amplias restricciones a la exportación de microprocesadores avanzados y equipos de fabricación de chips a China, tratando de cortar el acceso de la nación a la tecnología crítica. Antes de eso, bajo la Administración Trump, EEUU y sus aliados occidentales iniciaron nada menos que una cruzada contra los gigantes de las telecomunicaciones de la república popular, incluido su buque insignia Huawei, alegando preocupaciones de "seguridad".El 21 de mayo, el departamento chino de gestión del ciberespacio declaró que la compañía estadounidense Micron, fabricante de semiconductores, falló el examen de ciberseguridad, por lo cual los operadores de la infraestructura clave de información tendrán que dejar de comprar chips de este proveedor.A finales de abril, el periódico The Financial Times informó que las autoridades de EEUU habían pedido a Corea del Sur que instara a sus productores de chips a no venderlos en el mercado chino, si resultaba prohibida allí la actividad de Micron.

