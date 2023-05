https://sputniknews.lat/20230526/por-que-regreso-la-polio-a-peru-despues-de-32-anos-1139907546.html

¿Por qué regresó la polio a Perú después de 32 años?

Luego de más de 30 años de haber erradicado la enfermedad en el país, el Gobierno peruano detectó un caso de poliomielitis aguda en un niño de catorce meses, perteneciente a la comunidad nativa de la provincia del Datem del Marañón, en el departamento de Loreto. El bebé no estaba inmunizado contra la enfermedad ni tenía antecedentes de viaje.Las sospechas sobre un posible caso de polio en el país comenzaron en diciembre de 2022, luego de que el niño fuera llevado por sus padres al Hospital Regional de Loreto. Allí los médicos advirtieron que presentaba parálisis en ambos miembros inferiores.Las muestras fecales del paciente que fueron enviadas al instituto brasileño Fundación Oswaldo Cruz —referente a nivel regional para el estudio de la polio— confirmaron la detección de "poliovirus derivado de vacuna serotipo 1", recogió un informe elaborado por el grupo de seguimiento de las políticas de salud gubernamental de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), una entidad compuesta de representantes de varios ministerios y organismos gubernamentales y no gubernamentales.A partir del resultado, el Ministerio de Salud peruano desplazó un equipo de profesionales a la región de Loreto para buscar posibles casos y vacunar a la comunidad a la que el niño pertenece, además de otras cercanas.El caso fue el primero del que se tiene registro en el país y en América Latina desde 1991. El último caso, también en Perú, había sido el del niño Luis Fermín Tenorio Cortez, que se infectó de poliovirus salvaje en el distrito de Pichinaki, en la provincia de Chanchamayo (al norte del país).Para la MCLCP el país latinoamericano presenta demoras en la "identificación, captación y notificación de casos de parálisis flácida aguda, así como para la investigación y el seguimiento", debido a que las acciones recién fueron implementadas luego de tres meses de que las autoridades estuvieran advertidas del posible caso.La Mesa aseguró que el niño fue dado de alta con un plan de atención, que no puede recibir en Loreto dada la falta de especialistas.En abril, la misma región registró otro caso sospechoso de poliomielitis, que aún se investiga. Se trata de un niño de 18 meses de edad residente de la localidad de Atahualpa, también del Datem del Marañón, cercano a la zona donde se detectó el primer caso.¿De qué se trata la enfermedad y qué factores inciden para contraerla?La poliomielitis es una enfermedad considerada como altamente contagiosa por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que advierte que la gran mayoría de las personas infectadas no presentan síntomas.Entre 5 y 10 personas de cada 100 registran síntomas similares a los de una gripe, mientras que uno de cada 200 casos afecta el sistema nervioso, provocando parálisis. El virus también puede ser mortal al afectar el cerebro, lo que conduce a una afectación respiratoria.La OPS recuerda que esta enfermedad paralizaba a 1.000 niños a diario a nivel mundial hace tan solo 30 años.En Perú el esquema nacional de vacunación cuenta con cinco dosis contra la polio, aunque bastan tres de ellas para tener protección contra la enfermedad. Las demás se aplican para reforzar la inmunidad.Según MCLCP, uno de los factores que incide en la aparición de casos de polio es la poca prioridad que da el Gobierno a la vacunación, debido a que solo 14 de 26 regiones se comprometieron a vacunar contra la enfermedad a los niños.En efecto, en Perú solo el 70% de los menores de 12 años están vacunados contra la polio, una cifra mucho menor a la recomendada por la OPS, que sugiere superar el 95% de la cobertura.Asimismo, las comunidades indígenas se encuentran más afectadas, dados los problemas de accesibilidad que tiene el Gobierno en zonas alejadas. El informe advierte que la falta de estrategias diferenciadas de vacunación para regiones de la selva y el sur de Perú que contemplen el factor cultural y el encarecimiento de los costos para el traslado de personal e insumos y los sistemas de vigilancia se complejizan en zonas rurales.Las demoras en el diagnóstico y la desconexión de las familias con los sistemas de salud en el país, tampoco contribuyen a reforzar el combate a la enfermedad.

