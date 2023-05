https://sputniknews.lat/20230526/que-dice-la-nueva-ley-de-comunicacion-social-en-cuba-y-cuales-son-sus-efectos-1139917730.html

Qué dice la nueva Ley de Comunicación Social en Cuba y cuáles son sus efectos

MONTEVIDEO (Sputnik) — La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (parlamento) aprobó la Ley de Comunicación Social, mecanismo sin precedentes en la isla... 26.05.2023, Sputnik Mundo

La flamante ley es fruto de una construcción colectiva, en el que participaron profesionales y expertos de diferentes disciplinas, organizaciones e instituciones, que realizaron hasta 34 versiones del borrador. El presidente del Instituto de Comunicación e Información Social, Alfonso Noya Martínez, afirmó que la nueva ley busca afianzar la "ideología socialista" en la sociedad, y defender la independencia, soberanía y seguridad del país, en un escenario de "guerra política, ideológica, económica, comunicacional y cultural". La ley tiene como objeto regular el Sistema de Comunicación Social en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario, con fines políticos, institucionales, de bien público y comerciales, en espacios físicos y digitales. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó que esta norma jurídica tiene un fuerte impacto para la seguridad nacional, en un contexto de intensa "guerra mediática".Sin embargo, la propuesta, circulada en diversas plataformas gubernamentales, fue cuestionada por varias organizaciones no gubernamentales y medios independientes que la acusan de avalar la "censura" a todo contenido contrario al discurso oficial. En su artículo 13, el texto aprobado estipula que en ningún caso los contenidos pueden "emplearse con el objetivo de subvertir el orden constitucional y desestabilizar el Estado socialista de derecho y justicia social". El texto de 55 páginas no menciona a los medios digitales que no responden al control del Estado, que carecen de personalidad jurídica en la isla y que, en su mayoría, funcionan desde el extranjero. El artículo 51 prohíbe el uso de "contenidos elaborados a partir de imágenes, textos, audios y videos ya existentes, para crear realidades falseadas con cualquier fin o propósito", descripción en la que caen los memes. Como novedad, esta ley avala en su artículo 81.1 la inserción de publicidad en los medios, siempre y cuando corresponda a su perfil editorial, previa autorización del Instituto de Información y Comunicación Social. La aprobación en el parlamento de la Ley de Comunicación Social divide a la sociedad entre quienes reconocen su valor en cuanto define las reglas del juego periodístico en Cuba, y quienes opinan que no cambia mucho el "status quo" del sistema de medios, solo lo regula de una manera explícita.

