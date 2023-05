https://sputniknews.lat/20230526/suburbios-o-centros-urbanos-un-estudio-muestra-la-mejor-opcion-para-la-salud-mental-1139892409.html

¿Suburbios o centros urbanos? Un estudio muestra la mejor opción para la salud mental

Las áreas urbanas están asociadas con un mayor riesgo de depresión que las rurales. Sin embargo, se sabe menos acerca de cómo los diferentes tipos de entornos... 26.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-26T19:42+0000

2023-05-26T19:42+0000

2023-05-26T19:42+0000

ciencia

sociedad

💗 salud

science advances

suecia

dinamarca

depresión

urbanismo

El equipo científico internacional, formado por investigadores de la Universidad de Yale (EEUU), las universidades de Estocolmo y Gävle (Suecia), y la Universidad de Aarhus y la Universidad de Copenhague (Dinamarca), ha elaborado un estudio, publicado en Science Advances, que demuestra que los habitantes de las afueras tienen más probabilidades de sufrir depresión que los del centro de las ciudades.Los investigadores examinaron imágenes de satélite de todos los edificios de Dinamarca a lo largo de 30 años (1987-2017). A continuación, los clasificaron en diferentes categorías en función de la altura y la densidad. Luego, combinaron el mapa resultante con direcciones residenciales individuales y registros sanitarios y socioeconómicos del país nórdico.Los resultados no mostraron una correlación clara de que los centros urbanos densos influyan en la depresión. Esto puede deberse a que los centros urbanos densos pueden ofrecer relativamente más oportunidades de interacción y creación de redes sociales, lo que puede beneficiar a la salud mental, explican los analistas.Tampoco se confirmó que las zonas rurales aumentaran el riesgo de problemas de salud mental. En cambio, tras tener en cuenta los factores socioeconómicos, el mayor riesgo se encontró en los suburbios de edificios bajos y viviendas unifamiliares.Por último, los edificios de varias plantas situados en lugares céntricos o en suburbios próximos con fácil acceso a espacios abiertos —como parques verdes o costas— mostraron riesgos sorprendentemente bajos en este aspecto. Esto significa, concluyen los expertos, que el tipo de zona con un riesgo elevado de problemas de salud mental suele presentar desarrollos de vivienda de densidad media y baja altura, como las zonas suburbanas de viviendas unifamiliares.Así que, en opinión de los investigadores, el mayor riesgo relativo de depresión en los suburbios dispersos y de baja altura puede deberse en parte a los largos desplazamientos en coche, a la menor cantidad de espacios públicos abiertos y a que la densidad de residentes no es lo suficientemente alta como para permitir la existencia de muchos locales comerciales donde la gente pueda reunirse, como tiendas, cafeterías y restaurantes.Por ello, una opción mejor podría ser invertir en viviendas de gran altura en las que el estilo de vida no dependa del coche privado, combinadas con un diseño espacial bien pensado para aumentar el acceso a costas, canales, lagos o parques urbanos, sugieren los autores del estudio.Según ellos, los resultados de la investigación no significa que vivir en las afueras no tenga sus ventajas. De hecho, puede que algunas personas prefieran la intimidad, el silencio y tener su propio jardín. No obstante, el estudio pone de manifiesto lo sociables que son los seres humanos, resumen los académicos.

suecia

dinamarca

2023

