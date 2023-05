https://sputniknews.lat/20230526/yellen-eeuu-tiene-hasta-el-5-de-junio-para-negociar-el-techo-de-la-deuda-antes-de-incumplir-el-pago-1139916450.html

Yellen: EEUU tiene hasta el 5 de junio para negociar el techo de la deuda antes de incumplir el pago

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, reveló el 26 de mayo que los legisladores tienen poco más de una semana para llegar a un acuerdo

"Con base en los datos disponibles más recientes, ahora estimamos que el Tesoro no tendrá recursos suficientes para cumplir con las obligaciones del Gobierno si el Congreso no eleva o suspende el límite de deuda antes del 5 de junio", dijo la funcionaria federal en una misiva enviada al presidente de la Cámara, Kevin McCarthy. Yellen explicó que el Gobierno federal tiene una serie de próximos pagos grandes y el Tesoro ya ha utilizado algunas de sus últimas "medidas extraordinarias" para obtener fondos que permitan pagar esas facturas. "Nuestros recursos proyectados serían inadecuados para satisfacer todas estas obligaciones", dijo. "Si el Congreso no aumenta el límite de la deuda, causaría graves dificultades a las familias estadounidenses, dañaría nuestra posición de liderazgo mundial y generaría dudas sobre nuestra capacidad para defender nuestros intereses de seguridad nacional. Sigo instando al Congreso a proteger la fe y el crédito de Estados Unidos actuando lo antes posible", declaró. Previamente, Janet Yellen había dado como fecha límite a los legisladores el 1 de junio para llegar a un acuerdo para elevar el techo de la deuda. La advertencia de la secretaria del Tesoro se produce pocas horas después de que los economistas de Goldman Sachs —el segundo banco más grande del mundo— anunciaran que el Gobierno Federal sólo tiene suficiente dinero para pagar sus cuentas hasta el 9 de junio, las arcas se secarán y Estados Unidos dejará de pagar su deuda. Pero las conversaciones continúan y los medios locales informaron el viernes que McCarthy y Biden estaban llegando a un acuerdo. Sin embargo, diversos temas clave quedaron pendientes, como la reducción de los planes para contratar más auditores del Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés), frenando los gastos discrecionales no relacionados con la defensa. Si Estados Unidos incumple su deuda es probable que dañe seriamente su calificación crediticia. Tal como señaló Yellen, la calificación crediticia del país norteamericano se rebajó en 2011, cuando por poco evitó el incumplimiento debido a que los legisladores esperaron unas horas para llegar a un acuerdo. Pese a los peligros, Yellen señaló "la resistencia de la economía estadounidense frente a los vientos globales en contra", esto en una consulta el viernes con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

