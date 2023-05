https://sputniknews.lat/20230527/bayern-munich-se-corona-campeon-de-la-bundesliga-por-undecima-vez-consecutiva-1139938011.html

Bayern Múnich se corona campeón de la Bundesliga por undécima vez consecutiva

Bayern Múnich se corona campeón de la Bundesliga por undécima vez consecutiva

El club Bayern Múnich se ha llevado otro título más de la liga alemana de fútbol tras derrotar 1-2 a Colonia con anotaciones de Kingsley Coman y Jamal Musiala. 27.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-27T20:39+0000

2023-05-27T20:39+0000

2023-05-27T20:39+0000

estilo de vida

bayern de múnich

⚽ deportes

alemania

fútbol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/1b/1139938149_0:152:3213:1959_1920x0_80_0_0_a2babde57aec8257c7e6a699a6e07e02.jpg

El equipo bávaro lleva una década de racha ganadora y, hasta la fecha, nadie ha podido arrebatarle ese privilegio. Sin embargo, este 27 de mayo estuvo a punto de hacerlo el Borussia Dortmund, pero no pudo ganarle al Mainz y acabó por cederle el campeonato al Múnich. De este modo, los hombres dirigidos por Thomas Tuchel se coronaron campeones de la Bundesliga, aunque entre telones el club no vive uno de sus mejores momentos. En las últimas horas fueron despedidos de forma sorpresiva el director deportivo, Hasan Salihamidzic, y el director ejecutivo, Oliver Kahn. "El Consejo de Bayern de Múnich ha nombrado a Jan-Christian Dreesen como nuevo presidente del Consejo. A sus 55 años sucede en el cargo a Oliver Kahn. Dreesen ha sido vicepresidente de la junta directiva del Bayern durante los últimos 10 años", explicó el equipo en un comunicado. El sustituto de Salihamidzic todavía está por definirse. A pesar de haber ganado su undécima liga consecutiva, el Bayern Múnich vivió una temporada un tanto caótica e incluso en varias ocasiones estuvo en riesgo de quedarse con las manos vacías. De hecho, fue campeón solo por diferencia de goles con el Borussia. Oliver Khan, leyenda del fútbol mundial e icono indiscutible del equipo bávaro, lamentó en sus redes sociales que la directiva no le haya permitido celebrar el triunfo con los jugadores y el equipo técnico."Me encantaría celebrarlo con ustedes, pero desgraciadamente no puedo porque el club me lo ha prohibido", dijo el exguardameta.

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

bayern de múnich, ⚽ deportes, alemania, fútbol