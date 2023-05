https://sputniknews.lat/20230527/darth-vader-y-su-futuro-ante-una-corte-de-apelaciones-chilena-1139925950.html

Darth Vader y su futuro ante una corte de apelaciones chilena

Darth Vader y su futuro ante una corte de apelaciones chilena

La simulación de una audiencia tiene por objetivo mostrar al público cómo se trabaja en las cortes y en un caso particular como éste, explicó el abogado defensor Juan Carlos Manríquez, en una entrevista con Sputnik. La corte, una de las más antiguas de Chile, con más de 130 años, además permitió que esté presente la figura de Darth Vader acompañado de la Guardia Imperial. "El Poder Judicial y especialmente la Corte fueron de la idea de realizar una audiencia simulada (…) propusimos la idea para poder hacer esta labor didáctica y que fuera a su vez entretenida, pero que guarde el rigor, y es así que con uno de los criminales intergalácticos más odiados y a su vez notorios que es Darth Vader se quiere plantear la idea de que la justicia debe actuar con objetividad y sin prejuicios", dijo el abogado penalista, quien preside el Comité de Asesoría Legal de la Barra de Abogados de la Corte Penal Internacional. La defensa busca revisar una condena de perpetuidad en carbonita que se le impuso a Vader por sus delitos en la galaxia, alegando errores en la sentencia, tales como dejar de apreciar toda la evidencia e interpretar erróneamente las intenciones que tuvo enfrentarse a su hijo Luke Skywalker y cortarle una de sus manos. Ambos se enfrentan en un duelo con sables láser al final de la segunda película de la saga, El Imperio Contraataca, cuando Lord Vader vence a Luke, quien lucha en la resistencia, y lo mutila antes de revelarle la verdad sobre su parentesco. "Nosotros sostendremos que en ese motivo Vader actuaba por razones altruistas y no por mera maldad, cuestión que permitiría rebajarle la pena, si es que no se ordena un nuevo juicio", dijo Manríquez. Como en la vida real La audiencia estará encabezada por la presidenta de la Corte de Apelaciones, María del Rosario Lavín, habrá ministros de la corte en el estrado decidiendo el fallo y un relator que informará a la sala en qué consiste el caso, como se hace en los tribunales superiores. Cada abogado tendrá unos ocho minutos para presentar sus alegatos, luego habrá tiempo para réplicas y también preguntas del público. Salvo, una abogada feminista que durante muchos años se desempeñó como defensora, dijo que el argumento de los representantes de Vader no es creíble. Agregó que Vader "siempre demostró una personalidad violenta, ya no era el niño bueno que vivía con su madre y tampoco era el que inventó el primer (androide) C-3PO". La corte abrirá sus puertas a las 10:00 hora local (14:00 GMT) y la audiencia tendrá lugar al mediodía. Tanto Salvo como Manríquez destacaron que la audiencia, que podría ser transmitida en el sitio web del Poder Judicial, servirá para enfatizar que la justicia es parte del patrimonio del país. Otra de las iniciativas del Poder Judicial para acercar y explicar sus procesos al público será "la formalización de Maléfica" en la Corte de Apelaciones de Copiapó (norte) este sábado mediante una obra teatral creada por los funcionarios de la entidad. Chile celebrará el fin de semana el Día de los Patrimonios con más de 2.630 actividades gratuitas en todo el país, en las que se podrán visitar edificios públicos, exposiciones, ferias y lugares de alto valor histórico, cultural, social, de memoria y derechos humanos.

