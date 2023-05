FMI advierte que EEUU podría desequilibrar las finanzas globales si no paga sus deudas

https://sputniknews.lat/20230527/fmi-advierte-que-eeuu-podria-desequilibrar-las-finanzas-globales-si-no-paga-sus-deudas-1139937657.html

Durante una rueda de prensa a raíz de las consultas que el organismo lleva a cabo con el Gobierno estadounidense, la funcionaria comparó la situación que vive el país norteamericano con el cuento de Cenicienta, al señalar que se agota el tiempo para evitar severos problemas financieros."Cenicienta tiene que dejar el baile justo a la medianoche. Nosotros estamos en este punto, entonces antes de que nuestro carruaje se vuelva calabaza, deberíamos resolver esto. No es solo perder un zapato a lo que nos enfrentamos", declaró la economista búlgara.La titular del FMI advirtió que el mercado de los bonos del Tesoro de Estados Unidos sirve como una especie de ancla de la economía mundial, por lo que, de entrar en default, "el barco en el que todos viajamos" entrará en aguas "turbulentas y desconocidas", ya que existe otro factor: la elevada inflación. "Inevitablemente estaríamos en el momento de la contracción en los Estados Unidos y en la economía mundial, y eso vendría como un choque sobre choque sobre choque. Todavía nos estamos recuperando del COVID-19 y la guerra en Ucrania sigue su curso", agregó. Georgieva también dijo que confía en que la Administración Biden y el Congreso lleguen a un acuerdo que les permita elevar el techo de deuda del país, algo que se ha complicado debido a diferencias políticas entre demócratas y republicanos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha reiterado que no podrá seguir pagando las deudas del Gobierno federal si la Administración Biden no llega a un acuerdo con los republicanos —que son mayoría en la Cámara de Representantes— antes del 1 de junio. Desde enero, el país norteamericano ha estado operando bajo "medidas extraordinarias" después de que el Gobierno federal alcanzara su límite de deuda de 31,4 billones de dólares."Quiero terminar mi participación expresando mi firme convicción de que se encontrará una solución, pero por supuesto que es frustrante para todos tener un problema solucionable que está en manos de legisladores que se siguen demorando hasta la hora 12", criticó Georgieva.

eeuu, fondo monetario internacional (fmi), kristalina georgieva, 📈 mercados y finanzas, departamento del tesoro de eeuu