https://sputniknews.lat/20230527/javier-milei-el-candidato-outsider-que-es-una-incognita-para-las-elecciones-argentinas-1139921104.html

Javier Milei, el candidato 'outsider' que es una incógnita para las elecciones argentinas

Javier Milei, el candidato 'outsider' que es una incógnita para las elecciones argentinas

En medio de su cruzada contra la "casta política", el candidato autodenominado libertario teje relaciones con históricos dirigentes del interior del país. El... 27.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-27T02:47+0000

2023-05-27T02:47+0000

2023-05-27T02:47+0000

américa latina

argentina

javier milei

política

💬 opinión y análisis

elecciones generales en argentina (2023)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/1b/1139921662_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3885b1ca0cf92364c3ea0750b87279f7.jpg

Independientemente del caudal de votos que coseche en los comicios presidenciales, Javier Milei ya logró una victoria indiscutible: que sus propuestas sean parte del debate político en el país. Promotor de una plataforma que conjuga polémicas iniciativas —desde la destrucción del Banco Central hasta el fin del derecho al aborto—, el economista se consolida como tercera fuerza a nivel nacional.Si hasta semanas la prédica del economista fundador de La Libertad Avanza se limitaba a un discurso centrado en combatir a la "casta política" y eliminar impuestos —reivindicando banderas de su profesado libertarianismo—, la filtración de su plataforma electoral en redes sociales dejó al descubierto las propuestas en materia social.Desde "la defensa al derecho a la vida desde la concepción" —en confrontación con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sancionada en 2020— hasta la eliminación de la Educación Sexual Integral en las escuelas o la "garantía de los estilos tradicionales de vida": los estandartes que levanta el outsider despiertan las dudas acerca de la identidad liberal de su programa."La autoclasificación de 'libertarios' no se condice necesariamente con la realidad: esa bandera le sirvió mucho en su origen, pero creo que lo único que mantiene de esta identidad es su rechazo a los impuestos", indica a Sputnik Augusto Reina, politólogo y director de la consultora Doserre.La confirmación de Victoria Villarruel como su compañera de fórmula echa luz al respecto: hija y nieta de militares, la actual diputada nacional vio crecer su popularidad al calor de la defensa de los militares acusados de ejecutar delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983).Federico González, analista político y consultor, considera que "hay algo que no es casual, que es que la candidata a vicepresidenta está en otra dimensión del tema, no es la económica. ¿Qué tiene que ver su discurso con el liberalismo económico o con la escuela austríaca [una línea de pensamiento asociada libre mercado]? No es liberal en el sentido clásico: pareciera ser una paradoja".El cóctel de propuestas rupturistas surte un efecto positivo en el economista, que se ha consolidado como tercera fuerza a nivel nacional, disputando el podio ante el oficialista Frente de Todos y el opositor Juntos por el Cambio."Hoy su intención de voto es cercana al 25%, que es un número muy importante. Es cierto que se ha amesetado, pero aún así no para de crecer", sostiene González.La explicación del fenómeno responde, en gran medida, al descontento de una población azotada por una inflación que supera el 108% interanual, en una economía virtualmente estancada desde hace 10 años —período en el que se sucedieron tres presidentes de diverso signo político—. "Milei es eficaz para captar el desencanto porque representa el enojo con la clase política: esa crítica es fundamental para su crecimiento", apunta Reina.¿Sin techo?Aunque la capitalización del descontento social que hace el candidato libertario parece irrefutable, existe una visión que alerta sobre el posible sobredimensionamiento de la figura del economista: "El fenómeno Milei está particularmente sobrerrepresentado en la discusión pública. No se condicen los segundos de televisión que tiene con lo que realmente representa", explica a Sputnik Pablo Cano, director de la consultora Espiral.El riesgo concreto que afronta el líder de La Libertad Avanza remite a la idea del "voto útil": la posibilidad de que sus electores terminen priorizando la idea de derrotar al Gobierno del Frente de Todos por sobre el respaldo a Milei. En este escenario, la coalición opositora de Juntos por el Cambio podría beneficiarse, al presentarse como la alternativa más probable para vencer al oficialismo."Es sencillo advertir que el que quiere que el Gobierno pierda va a hacer lo posible por eso, aún resignando su voto a Milei. Me parece que su irrupción fue un catalizador de una discusión que sin él no hubiese tenido tanta visibilidad, pero me cuesta ver un triunfo suyo", plantea el consultor.González estima que el caso del outsider resulta paradigmático en cuanto al fenómeno de la sobreestimación de un candidato: "Con Milei se da un 'efecto espuma', porque siempre se habla de él como si fuera más importante de lo que es. Yo creo que ahora se lo piensa como un candidato de 50 puntos, pero en realidad tiene 24. No tiene el tercio de los votos que le asignan".Paso en falsoEl diagnóstico de los analistas puede hallar algún sustento en los magros resultados obtenidos en los comicios provinciales por los candidatos identificados con Milei. Si bien La Libertad Avanza había renunciado a apoyar candidaturas locales por falta de recursos, lo cierto es que la única candidata que respaldó —una pastora evangélica que se candidateó a gobernadora en Tierra del Fuego (sur)— salió tercera con apenas el 7% de los sufragios.En la provincia de La Rioja, en tanto, el contendiente aliado a Milei llamado Martín Menem —sobrino del expresidente Carlos Menem (1989-1999)— cosechó menos votos de lo esperado, con apenas el 15% de las preferencias. En las otras siete provincias, la mayoría de los sufragios se dividieron entre el oficialismo y la oposición tradicionales, con escaso apoyo electoral a la fuerza libertaria.El pacto con Menem no es único: ante la falta de una estructura nacional, el libertario optó por conformar alianzas con dirigentes tradicionales, pese a su discurso contra la "casta política". Un caso paradigmático es el de Ricardo Bussi, diputado de la provincia de Tucumán (norte), hijo de un represor de la dictadura y activo políticamente desde 1987. Sin embargo, los adversos resultados cosechados hasta el momento ponen en duda la eficacia de la estrategia."No parece haber un nivel de demanda de ruptura tan grande en esas provincias como el que está sobrerrepresentado en el discurso público. Milei tiene un problema que lo expresa su falta de potencia en las condiciones provinciales. Sin embargo, es cierto que la gente está con él y no necesariamente con sus candidatos", diagnostica Cano.El apoyo que encarna el libertario pareciera ser de un personalismo tal que difícilmente puede ser capitalizado por otro candidato que no sea él, por más que lo respalde. "Lo que dice el votante es: yo saqué la entrada para ver a Milei, no para la banda soporte'. Mucha gente va a votar a Milei y ni se enteró de los candidatos respaldados por él", afirma González.El fenómeno se explica en base a la identidad de la fuerza impulsada por el outsider. "La Libertad Avanza es una fuerza personalista tallada en torno al liderazgo de Javier Milei. Era previsible que en un corto plazo no se diera una transferencia de votos directa hacia dentro de las provincias", explica Reina.

https://sputniknews.lat/20230519/quien-es-victoria-villarruel-la-companera-de-formula-del-libertario-argentino-javier-milei-1139631697.html

https://sputniknews.lat/20230516/la-reflexion-de-mujica-tras-ser-insultado-en-argentina-por-seguidores-del-candidato-javier-milei-1139493587.html

https://sputniknews.lat/20230403/avance-de-los-libertarios-el-crecimiento-es-por-la-falta-de-propuestas-de-otros-sectores-1137685698.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Juan Lehmann https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/15/1130721158_0:0:963:962_100x100_80_0_0_244f3878700bc44571b5aaf7a6a23bdc.jpg

Juan Lehmann https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/15/1130721158_0:0:963:962_100x100_80_0_0_244f3878700bc44571b5aaf7a6a23bdc.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/15/1130721158_0:0:963:962_100x100_80_0_0_244f3878700bc44571b5aaf7a6a23bdc.jpg

argentina, javier milei, política, 💬 opinión y análisis, elecciones generales en argentina (2023)